Bologna, 19 maggio 2021 - Siamo sulla strada che porta alla zona bianca. È la speranza di tutti, supportata anche dagli indicatori della pandemia, più efficaci di tante parole.

L’obiettivo

"Il traguardo della zona bianca è vicino – ammette Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl – e non bisogna mollare adesso. Quando è previsto l’arrivo? Se andiamo avanti così speriamo a fine mese, grazie al nostro lavoro e anche alla collaborazione della gente. I contagi stanno diminuendo e il tasso di incidenza registrato dall’11 al 17 maggio è stato di 66,6 per 100mila abitanti, mentre la settimana precedente era a 102. Certo, il parametro è ancora sopra al limite di 50, ma il calo è importante".

Attualmente sono 4.400 i pazienti Covid, con la malattia in corso, mentre nel picco della terza ondata erano saliti a 17mila. "Tra i malati, 250 sono ricoverati nella rete degli ospedali e 69 tra terapia intensiva e semi-intensiva, tutti numeri in diminuzione. Resta più o meno stabile l’Rt 0,74. E poi ci danno una mano le vaccinazioni: la scorsa settimana siamo arrivati a quota 50.331 ed è il nostro record – sottolinea il direttore generale –, si tratta di 4.244 in più, il 9%, di quelle che ci chiede il generale Figliuolo. Speriamo di proseguire così, dipende dalle consegne delle fiale".

Il coprifuoco

Arrivare alla meta della zona bianca vorrà dire che sparirà il coprifuoco, anche se rimarranno tre regole: il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto, quando non si può mantenere la distanza, e al chiuso nei luoghi pubblici.

Meno contagi

Si registrano 65 nuovi contagi, un numero che ci riporta allo scorso ottobre. Sono scesi a 45 i degenti nelle sole terapie intensive, con tre ricoverati in meno rispetto al giorno precedente. Purtroppo, ancora due vittime: una donna di 68 anni di Casalecchio e una di 82 di San Lazzaro. Bordon per tornare alla normalità guarda alla profilassi: "Puntiamo a vaccinare, con una dose, metà della nostra popolazione al di sopra dei 16 anni, ossia 385mila persone, verso la seconda metà di giugno". Le adesioni dei più giovani, però, al momento non spiccano. "Fino a lunedì, le autocandidature on line del target tra i 40 e i 49 anni erano 27mila su una popolazione di 100mila persone. Le prenotazioni delle altre fasce d’età – osserva il manager – raggiungevano il 50% nella prima giornata, magari ora aumenteranno nei prossimi giorni. È diverso da quanto è accaduto con gli anziani che hanno completato il ciclo vaccinale: l’Emilia-Romagna è in testa alle regioni con l’87,6% e noi con gli over 80 abbiamo una percentuale bulgara, il 92%".

Fascia d’età 50-54

Passi avanti anche per la fascia 50-54. "Su 559 medici di medicina generale, hanno aderito in 540: vaccineranno nei loro ambulatori in 380, mentre 160 verranno nelle nostre sedi. Noi – prosegue Bordon – tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima daremo i primi appuntamenti e stiamo creando le agende per i medici, anche se alcuni assistiti si mettono d’accordo con il loro medico".

Lo scenario migliore

Rassicura anche Lorenzo Chiari, docente di Bioingegneria all’Alma Mater e coordinatore del gruppo di lavoro che studia e analizza i dati forniti dall’Ausl."Siamo abbastanza sereni, la situazione sta andando nel migliore degli scenari previsti. C’era stata qualche avvisaglia sulle terapie intensive una decina di giorni fa che ci aveva un po’ preoccupato, ma ora gli andamenti sono in linea con le previsioni più ottimistiche: arrivare a fine mese con una cinquantina di ricoverati nell’area critica, costituita da terapie intensive e semi-intensive". Le riaperture "stanno andando bene nonostante i comportamenti non siano stati sempre encomiabili, ma con il fatto che la maggior parte della socialità si svolge all’aperto, il prezzo pagato è stato poco, ma questo non deve diventare un invito a dire ’arriva l’estate e possiamo fare qualunque cosa’. Se l’andamento del virus prosegue così e se le ospedalizzazioni si ridurranno ancora, potremo arrivare a fine luglio a contare i nuovi positivi sulle dita delle mani", prevede Chiari.

La nuova sfida

Per Chiari, l’obiettivo è integrare "i dati dell’Ausl con quelli del Comune, che sono di tipo anagrafico e socio-economico, per definire modelli geolocalizzati. Di che cosa si tratta? Di avere, in vista dell’autunno, strumenti predittivi per prevenire i focolai e aiutare il contact tracing. Questa è la nostra nuova sfida e speriamo di poterla iniziare tra poche settimane. Sapere che in un Quartiere o in una via o contesto familiare, ci sono fattori di rischio o si sta accendendo un focolaio, aiuterà il Dipartimento di sanità pubblica a realizzare azioni più mirate".

