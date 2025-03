Zona Murri, un’oasi a metà: "Qui si vive serenamente. Ma occhio al degrado"

"Spaccate, qualche furto, pochi parcheggi. Ma tutto sommato è un bel quartiere". In sintesi è questo il pensiero dei cittadini della zona Murri, tra via degli Orti e via Dagnini, fino alla Lunetta Gamberini. Eppure "può succedere di tutto" è un altro messaggio lanciato dai cittadini, anche in un’area comunque "benestante, rispettosa e viva" come questa. Il Covid è stato un po’ lo spartiacque. Tanti negozi sono andati in difficoltà, in particolare quelli di vicinato. "Murri è una bella area. Il commercio però è molto lento. È da metà dicembre che molti di noi soffrono: abbiamo passato un Natale complesso e diverso dal solito", afferma Elisabetta Spisni, Ottica Tonino.

Un’oasi felice, a metà. "Ogni tanto passa anche da noi il crimine o ladruncoli che si destreggiano nel furto. Nulla di grave, ma bisogna stare attenti", avverte Spisni. Anche per Annalisa Angelini della Libreria Ulisse, la vita nell’area Murri è un 50 e 50: "Da un lato la vita è molto buona. Dall’altro, abbiamo subito due spaccate in pochi mesi – sottolinea – e l’area si sta svuotando per mancanza di politiche a sostegno dei commercianti. Questo tratto di via degli Orti ha diversi negozi, ma non viene valorizzato, spesso ci viene bloccato il passaggio quando ci sono delle manifestazioni nel weekend, ovvero il periodo in cui lavoriamo di più".

Gianluca Di Costanzo di Span spesso ha a che fare con "ubriaconi, facinorosi o tossicodipendenti. Sotto questo aspetto, di sera, la zona è un po’ critica. La mia paura è che stiamo perdendo un po’ il controllo della sicurezza in città", dichiara. Riassumendo, "la zona è densa e abbiente, un fiore all’occhiello e un’area florida di Bologna. In giro passeggia tanta gente tranquilla e anche famiglie. Inoltre ogni servizio è disponibile e a portata di tutti", come dice Alessandro Bigliardi. In questi anni, però, "nella vita di quartiere ad averci rimesso sono le piccole botteghe. L’Italia è conosciuta nel mondo per i suoi artigiani, non per i centri commerciali. Tuttavia, siccome abbiamo pochi parcheggi, le famiglie preferiscono andare dalla grande distribuzione", sottolinea invece Hamid Etebari di Arte del Tappeto, arrivato a Bologna ormai da 45 anni.

Non solo commercianti, anche cittadini come Franco Ganapini hanno notato un "calo della qualità di vita. E il Comune mette ancora più in difficoltà chi dovrebbe essere aiutato. L’assenza della politica ha portato alla situazione che viviamo oggi in città, tra cantieri e viabilità". Per Maurizio Tugnoli, invece, per superare queste problematiche "ci vorrebbe un po’ più di educazione civica da parte di tutti. Molti clienti si lamentano e mi segnalano casi di furto o spaccate". Non solo degrado. "In passato abbiamo avuto qualche vetro rotto e alcuni raduni di Baby gang e ladruncoli. Ultimamente, però, sembrano aver lasciato la zona. Il quartiere è più vivo che mai e pieno di iniziative che lo abbelliscono", rassicura Raffaella Spatrisano.

Una parte del quartiere formata da residenti e lavoratori, segnalano un problema di parcheggi. "Tanto traffico e pochi posteggi, così molti rinunciano a venire – sostiene Sergio Biondini, Rosticceria Bolognese –. Degrado e microcriminalità? Non ho avuto brutte esperienze per fortuna, da quello che sento in giro, però, molti cittadini non si sentono più sicuri".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Monica Nannini: "È vero che siamo un quartiere vivo, tuttavia abbiamo poca vendita. I posti auto sono limitati e noto sempre più una scarsa voglia da parte del cittadino di affidarsi ai negozi di prossimità e di fermarsi per acquistare qualcosa, preferiscono farlo su internet", conclude.