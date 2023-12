Zona stazione, cittadini esasperati: "I reati? Ormai all’ordine del giorno"

Microcriminalità, degrado e violenza. Fenomeni ormai all’ordine del giorno in zona stazione Centrale, in città. Proprio per questo motivo già il precedente questore Isabella Fusiello aveva disposto servizi mirati nella zona sensibile nei pressi di piazza XX Settembre, poco distante da via dell’Indipendenza e l’area storicamente ’calda’ della Montagnola, soluzione mantenuta dall’attuale numero uno della Questura, Antonio Sbordone. Ma la tempestività degli agenti e i servizi ad alto impatto interforze disposti dalla Prefettura, sebbene fungano da deterrente nella maggior parte dei casi, non riescono sempre a debellare la criminalità.

A denunciare l’ennesimo episodio di violenza avvenuto in piazza XX Settembre è Samuel Amadesi, il responsabile dei locali di fronte alla stazione e colui che, il giorno della Vigilia di Natale, ha allertato le forze dell’ordine informandoli del pestaggio in corso ai danni di un trentenne centrafricano. Sempre lui è poi corso in strada ad attendere l’arrivo dell’ambulanza e delle forze dell’ordine assieme al ferito, rimasto a terra sanguinante e quasi privo di conoscenza.

"Purtroppo la situazione qui è sempre molto tesa, nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine – racconta Amadesi –. Non dentro alla Galleria 2 agosto, dove le cose sono tranquille ultimamente, ma in piazza XX Settembre e dintorni certe scene sono quasi all’ordine del giorno. Proprio ieri (lunedì, ndr) c’è stato uno scippo, ma se ne vedono di tutti i colori". Gli interventi delle forze dell’ordine, "per quanto tempestivi, non sempre riescono a essere risolutivi, perché spesso gli autori di questi reati riescono a fuggire e a fare perdere le loro tracce in pochi istanti, prima che polizia o carabinieri riescano ad arrivare".

Amadesi, tempo fa, fu vittima in prima persona di un’aggressione: nell’estate del 2022, infatti, fu preso a morsi alla mano e a sassate in testa da un balordo che aveva importunato una mamma con la figlioletta piccola. Il manager era intervenuto cercando di proteggerle e quell’uomo, uno straniero, uscì a strappare un sanpietrino direttamente dal pavimento della piazza e tornò indietro per colpirlo con violenza, causandogli una ferita che necessitò diversi punti di sutura. "In più di quindici anni in questa zona, ormai ne ho viste tantissime", commenta.

Federica Orlandi