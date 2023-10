Zona universitaria, paura e degrado: "Qui ogni giorno gira brutta gente"

"Questa è una zona problematica, i disagi sono all’ordine del giorno. Proprio ieri c’è stata una rissa all’incrocio tra via delle Belle Arti e via delle Moline, e poco fa due spacciatori stavano litigando. Ma ormai succede quasi ogni giorno".

Veronica Cenisio lavora alla pasticceria dell’Arte, proprio sotto il portico davanti a Palazzo Bentivoglio, e non è sorpresa di sentire che, l’altra notte, a due passi dall’attività in cui lavora, stava per avvenire uno stupro. La zona universitaria racconta questo da tempo: movida sfrenata, episodi di molestie e violenze, risse e spaccio. Commercianti e residenti sono sempre più preoccupati e, in quegli scampoli di centro storico dove bar e negozi chiudono prima di cena e l’illuminazione risulta più scarsa, c’è chi fa fatica anche solo a passare.

"Chiamiamo spesso le forze dell’ordine, ma quando arrivano il più delle volte i malviventi se ne sono andati – continua la barista –. C’è tanta percezione di insicurezza e, in questo punto in particolare, si concentra la maggior parte degli episodi.

Il manipolo di strade che da piazza Verdi si interseca nell’area circostante, tra Belle Arti, Irnerio, Mascarella e piazza VIII agosto è un dedalo diventato ormai piuttosto pericoloso. Lo conferma Gaia del Comix Cafè: "Una volta mi è capitato di dover chiamare la polizia – racconta la giovane –. Avevo appena chiuso il locale, saranno state le 21, e in via Alessandrini mi sono imbattuta in un uomo che si era denudato in mezzo alla strada. Non sapevo come reagire e ho telefonato agli agenti".

Non un caso isolato, visto che episodi come questo in zona universitaria sono capitati più volte. "Qui c’è movimento soprattutto la mattina – aggiunge il collega Masud –. Apriamo intorno alle 6,30 e arriva sempre qualche ubriaco o tossico con intenzioni moleste".

La chiusura di via del Guasto, notoriamente frequentata da sbandati in passato, ha poi spostato la concentrazione dei fastidi più su rispetto alle mura, a ridosso di via delle Moline. "Davanti alla nostra attività la situazione si è tranquillizzata nell’ultimo periodo, da quando hanno avviato i lavori per il Teatro Comunale – spiegano Helen e Tiziano del Coffe & Cigarettes –. Eppure, chiudendo sempre abbastanza tardi, soprattutto nel weekend, spesso capita di vedere malintenzionati e altri soggetti che si aggirano con brutte intenzioni".