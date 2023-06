Zona universitaria senza pace I soliti del Cua imbrattano i muri

In una città che conta oltre 70mila studenti, i settanta del Cua continuano a ritenere la zona universitaria cosa propria. Non provando neppure a ipotizzare che le lotte per i diritti si possano portare avanti anche in luoghi belli e decorosi. Dunque, in una sorta di dispetto costante, continuano a danneggiare la proprietà di tutti. E, con la loro cocciuta ostinazione, a pesare sulle tasche della collettività. Anche di quegli studenti che urlano di rappresentare.

Tutto questo preambolo per raccontare dell’ennesima serie di imbrattamenti che hanno interessato le mura dell’università in via Zamboni. Non c’è dubbio che la mano sia del Cua: lo rivendicano gli stessi attivisti del collettivo. Che scrivono su Facebook: "Loro cancellano...", riferendosi ai murales che avevano realizzato sull’alluvione dentro e fuori l’Ateneo. E proseguono: "Prontamente dalle mura della zona uni sono riemersi i messaggi cancellati e ne sono sbucati di nuovi! Ribadiamo che le voci, l’arte, la libera espressione, che vengono spinte dalla voglia di lottare e che da sempre caratterizzano questi luoghi, non si fermeranno davanti ad una bieca censura dell’Unibo. Chi attraversa questi spazi li vuole risignificare e continuerà a farlo". Risignificare: un verbo non appropriato a definire un vandalismo, frutto della convinzione che quella zona del centro non sia degna mai di vivere una vita migliore. I muri diventano anche bacheche d’annunci: in questo caso, della manifestazione del 17 giugno, con partenza da piazza XX Settembre: "Fermiamo chi devasta i territori – scrivono –. Portiamo 10mila stivali e tutto il fango che hanno prodotto alla Regione Emilia-Romagna! E noi riscriviamo da capo e anche di più". Va da sé che, con condotte sbagliate, anche i messaggi e le lotte più giusti finiscano dalla parte del torto.

n. t.