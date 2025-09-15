Zone rosse a Bologna: ecco quali sono e fino a quando

Bologna, 15 settembre 2025 – La Prefettura di Bologna rinnova le cosiddette zone rosse istituite nell'area intorno a piazza XX Settembre (fino a metà gennaio) e in Bolognina (fino a metà marzo).

Palazzo Caprara ha adottato, infatti, una nuova ordinanza che conferma gli effetti del provvedimento che era stato adottato una prima volta a ottobre 2024 (con un'estensione territoriale seguita un mese dopo) e che poi era stato prorogato, lo scorso aprile, fino alla giornata di oggi.

Con la nuova ordinanza, riferisce dunque la Prefettura, "è stata disposta la rimodulazione del divieto di stazionare in alcune aree cittadine ai soggetti che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione in sicurezza da parte dei cittadini attraverso comportamenti incompatibili con la vocazione e l'ordinaria destinazione delle stesse".

Le disposizioni

Sarà considerato responsabile di questi comportamenti chiunque, essendo già stato denunciato per attività illegali in materia di stupefacenti, di reati contro la persona e di danneggiamento di beni nelle zone in questione, "trovandosi nelle medesime aree – spiegano dalla Prefettura – assuma atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando, in concreto, ostacoli alla libera e piena fruibilità da parte dei cittadini, ingenerando una percezione di pericolo e di insicurezza".

Le aree sotto monitoraggio

La prima comprende piazza XX Settembre, il parco della Montagnola, la scalinata del Pincio; via Galliera (piazza XX Settembre), via Milazzo, i giardini Fava, l'area davanti all'autostazione, galleria 2 Agosto, via Boldrini, via Gramsci, via Amendola e piazza Medaglie d'oro. In questo caso il provvedimento sarà valido fino al 15 gennaio.

L'altra area individuata è quella della Bolognina, comprendendo le aree che si trovano alle spalle della stazione ferroviaria e ricomprese tra via De Carracci, via Fioravanti, via Matteotti, via Ferrarese, via Bolognese, via dell'Arca, le corti degli immobili Acer, piazza dell'Unità, via Zampieri, via Tibaldi e via Tiarini. I divieti in questo caso saranno in vigore fino al 15 marzo.

Rispetto alle precedenti ordinanze, la comunicazione diffusa oggi dalla Prefettura non fa riferimento a viale Pietramellara e a piazza dei Martiri.

Il sindaco Matteo Lepore, parlando della sicurezza in città dopo l’intesa raggiunta con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi sul ‘pacchetto Bolognina’ che vede aumentare il numero di agenti nell’area, compreso un posto di polizia, per quanto riguarda le ‘zone rosse’ non si è mai dichiarato contrario, mentre le perplessità persistono sui Cpr (i Centri di permanenza e rimpatrio) per gli spacciatori.