Zoomark, è pet-mania. Le novità per cani e gatti

È animali-mania sotto le Torri, dove ieri ha esordito la 21esima edizione di Zoomark, la fiera dedicata a tutto quello che si può acquistare, dal cibo ai giochi da masticare, per fare felice il proprio ‘pet’. Così, se il cagnolino si stanca nelle lunghe camminate, si può sempre portarlo in spalla con uno zaino pensato per gli escursionisti. E se Fido si sporca giocando all’aria aperta? Per asciugare dei cani di piccola taglia in fiera sono esposte delle mini-capsule con grandi oblò trasparenti che soffiano aria calda gonfiando il pelo del cucciolo. Ma è solo un assaggio di quanto si può vedere fino a domani nei dieci padiglioni di Zoomark, che quest’anno schiera 1.300 espositori (+23%) da 58 paesi su oltre 90.000 metri quadrati lordi di superficie espositiva (+30%). "Una manifestazione in costante crescita", rimarca il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. "La decisione di affidarne l’organizzazione al gruppo Cosmoprof si è dimostrata vincente per l’internazionalizzazione dell’appuntamento", spiega Calzolari aprendo il convegno inaugurale, in cui il settore incontra la politica.

L’incontro che apre la manifestazione, dunque, è stato l’occasione per fare il punto su una serie di iniziative a cui sta lavorando la maggioranza di governo: dalla tessera sanitaria per gli animali domestici all’istituzione di un’anagrafe nazionale, fino alle prossime battaglie annunciate dalla senatrice di Noi Moderati, Michaela Biancofiore, "d’inserire gli animali da compagnia nello stato di famiglia" e consentire per i proprietari l’acquisto del biglietto per farli sedere accanto a loro in aereo (evitando la stiva per i più grandi o i trasportini sotto i sedili per i più piccoli).

"Pet fa rima con Pil", ammette il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel messaggio inviato all’apertura di Zoomark. Secondo il rapporto Assalco-Zoomark, nelle famiglie italiane vivono quasi 65 milioni di animali da compagnia, oltre 20 milioni di cani e gatti. Una presenza che va oltre la sfera affettiva: riduce del 15% il ricorso alle visite mediche tra gli anziani, generando un risparmio potenziale di 4 miliardi di euro annui per il Servizio sanitario nazionale.

Nel 2024 i prodotti per l’alimentazione di cani e gatti hanno sviluppato in Italia un giro d’affari, che ha superato i 3,1 miliardi di euro. "In Italia la spesa per il benessere degli animali ha sfiorato i 7 miliardi, ci sono 27mila imprese attive nel settore", conclude il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nella lettera inviata agli organizzatori di Zoomark.