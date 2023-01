Ztl ambientale, la prima stretta Trenta telecamere dal 2024 Mezzi inquinanti sotto la lente

Saranno trenta le nuove telecamere di controllo elettronico che il Comune comincerà a installare tra qualche mese per sorvegliare la ‘Ztl ambientale’, la grande area verde con la quale Palazzo d’Accursio vuole proteggere la città dai mezzi inquinanti, che hanno dopo anno sono messi al bando nero su bianco. Però nel 2024 la misura dovrà, in qualche modo entrare ufficialmente a regime, con le statistiche dei mezzi che entreranno in città – i nuovi occhi elettronici verranno posizionati ai confini del centro abitato – che precederanno l’arrivo delle multe, inevitabili se chi continua a circolare con mezzi inquinanti lo farà in barba ai divieti. Intanto, per capire meglio il cronoprogramma dell’operazione, Fratelli d’Italia con il consigliere comunale Stefano Cavedagna ha inoltrato un’interrogazione a Palazzo d’Accursio. "Il quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione prevede di utilizzare queste risorse – spiega nella risposta il Comune – per i lavori di installazione di 30 nuove telecamere di controllo elettronico degli accessi e di sviluppo del relativo sistema di gestione". Le risorse a cui fa riferimento il settore Mobilità sono enunciate nel piano triennale per i lavori pubblici messo a bilancio, e in particolare alla voce ‘6437’ che prevede 1.200.000 euro per...