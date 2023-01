Ztl verde e telecamere L’Aci boccia il Comune "No al Grande Fratello che controlla il traffico"

Il primo passo in vista della Ztl ambientale saranno trenta telecamere che monitoreranno (senza multe) i mezzi inquinanti dal 2024. Un investimento di oltre un milione di euro – come anticipato dal Carlino – che darà il là poi al divieto per i veicoli non ecologici di entrare in città, pena una multa salata. Una rivoluzione che, però, arriverà alla fine del mandato di Matteo Lepore. Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile club di Bologna e componente del comitato esecutivo dell’Aci nazionale, nonostante la rivoluzione non sia imminente già dice no "al Grande Fratello del traffico".

Le trenta telecamere in un primo tempo serviranno a monitorare il traffico e a stimare le emissioni prodotte dai veicoli. Che cosa ne pensa?

"Una cosa sono le telecamere montate per controllare eventuali irregolarità d’ingresso a fronte di norme esistenti. Un altro occhi elettronici che controllano veicoli e traffico in attesa di eventuali divieti".

Non la convincono?

"Dipende da come questo monitoraggio verrà fatto. Va bene impedire d’infrangere la legge, ma non si può controllare in modo generalizzato come si muove la gente. Non vorrei che ci trovassimo di fronte a violazioni della privacy e a una specie di ’Grande fratello’ del traffico".

Le telecamere sono il primo passo in vista della Ztl ambientale. Che cosa ne pensa?

"Parto da una considerazione. Prima di pensare a una ’Ztl Verde’ che metta al bando molti mezzi dall’entrare nel centro abitato della città, bisognerebbe valutare il trend in calo degli acquisti di auto ibride ed elettriche. In Italia parliamo nel 2022 di 49mila veicoli elettrici su oltre 1,3mila, cioè poco sopra il 3%. Per le auto ibride il numero sale a 56mila, circa il 5%. In sintesi: la gente per il 90% continua ad acquistare mezzi con motori tradizionali. Ergo, la selezione ambientale dei veicoli per entrare a Bologna va in controtendenza".

Mettendo al bando i mezzi inquinanti non crede che s’incentivino scelte più green?

"Mettiamo anche che nel giro di qualche anno ci sia un boom dei veicoli elettrici. Ma a quel punto, che cosa si fa con l’energia elettrica? I costi oggi sono altissimi, quindi si rischia anche di non risparmiare rispetto al rifornimento con benzina e diesel. Non solo. C’è anche un problema di fabbisogno energetico, nel caso ci trovassimo un parco auto tutto elettrico...".

Insomma, vede difficile questa rivoluzione?

"Credo che si debba superare questo ambientalismo bucolico, da poeti. E smetterla con la crociata anti-auto. In ogni caso l’articolo 7 del codice della strada parla chiaro: provvedimenti del genere necessitano del via libera governativo".

L’amministrazione assicura che non ci saranno imposizioni dall’alto...

"Si tratta del solito sistema per mascherare decisioni già prese. E che ledono i diritti individuali alla mobilità. L’abbiamo visto con il Passante, lo vedremo col tram. Opere su cui siamo totalmente in disaccordo".

Rosalba Carbutti