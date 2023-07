Zuccherificio, nuova strada Stop a code e traffico

di Zoe Pederzini

Viabilità rivoluzionata nell’area dello zuccherificio Co.Pro.B di Minerbio.

Il nuovo sistema viario verrà ‘varato’ domani alle 12.30.

Nell’occasione l’amministrazione comunale di Minerbio terrà una cerimonia di inizio lavori della strada di collegamento tra via San Donato e via Sanità. L’evento si svolgerà all’altezza della pista ciclabile Minerbio-Baricella all’altezza di via Savena Inferiore e sarà aperta al pubblico.

La nuova infrastruttura si inserisce in un più ampio programma di adeguamento della viabilità comunale volto ad allontanare dai centri abitati il traffico di attraversamento, particolarmente intenso e impattante anche a causa dei flussi di traffico attratti dallo stabilimento saccarifero di Minerbio.

Grazie alla costruzione della nuova strada e all’allargamento del tracciato esistente di via Sanità, lo stabilimento saccarifero sarà collegato direttamente alla strada provinciale San Donato, evitando via Mora e via Bianchetta, e conseguentemente eliminando gli impatti del traffico sui centri abitati dei comuni di Minerbio e Baricella.

Il costo dell’infrastruttura è di oltre 2 milioni, coperti per una cifra pari a 1.200.000 euro grazie al finanziamento avuto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con accesso al Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014–2020 grazie alla Regione Emilia-Romagna.

Alla cerimonia parteciperanno Andrea Corsini, assessore regionale a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio; Roberta Bonori, sindaco di Minerbio; Monia Giovannini, presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura; Claudio Gallerani, presidente di Italia zuccheri-CoProB e i sindaci di Baricella (Omar Mattioli), Budrio (Debora Badiali), Granarolo dell’Emilia (Alessandro Ricci), Malalbergo (Monia Giovannini) e Molinella (Dario Mantovani).

"Grazie a questa opera – ci tiene a sottolineare Roberta Bonori, primo cittadino di Minerbio – su un’importante arteria della viabilità minerbiese, il traffico delle vie Mora e Bianchetta sarà alleggerito con un conseguente beneficio per tutti coloro che vi abitano. Con questo ulteriore intervento, l’amministrazione comunale continua nell’impegno di migliorare la qualità della vita dei cittadini", conclude la sindaca.