Lo zuccherino montanaro, il racconto di chef Antonelli

Bologna, 12 novembre 2024 – Segni particolari: profuma di anice, è tondo e friabile, grande o piccino ed è ricoperto di una glassa composta essenzialmente da zucchero e liquore di anice che si ottiene con un rito molto particolare. Ecco lo zuccherino montanaro, anche detto zucarein, un dolcetto/biscotto caro ai bolognesi appenninici, ma anche a quelli di città, le cui radici si perdono nella tradizione più bella del nostro territorio. E’ molto amato, lo si ritrova ad esempio a Grizzana Morandi dove si tiene dal 1951, durante la festività di Ferragosto, la famosa “Sagra dello Zuccherino”, ma, recentemente, è grazie alla nostra cuoca Lucia Antonelli di Castiglione dei Pepoli, conosciuta come la regina dei tortellini, che lo zuccherino è tornato in auge anche tra i panifici più acclamati e le tavole gourmet.

Ed è lei che abbiamo intervistato per il podcast Il Resto di Bologna di oggi, e domandandole qualche curiosità che gli appassionati potranno scoprire il 7 dicembre al Grand Tour Italia, visto che Lucia Antonelli terrà un corso sulla cucina emiliana, starring gli zuccherini. “Lo zuccherino per noi appenninici- racconta Antonelli- ha proprio un sapore della festa perché è un dolce ricco e nell’Appennino storicamente povero di risorse, veniva proposto nelle grandi occasione. Non a caso è il dolce dei matrimoni, non c’era matrimonio che non li avesse e nel tempo è stato adottato da altre festività, comunioni, cresime, è simbolo delle feste della famiglia”. Ma com’è successo il rilancio dello zuccherino. Risponde Antonelli: “Credo in maniera inconsapevole, come tante cose che faccio e che agli altri sembrano straordinarie e che per me sono vita e lavoro di tutti i giorni, ma quando ho scritto il mio primo libro di ricette “Cucina di frontiera” 10 anni fa, non ho avuto dubbi, lo zuccherino doveva esserci assolutamente”.