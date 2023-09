Zuppi a Marzabotto per parlare di pace

Memoria, storia, costruzione della pace. Questi gli obiettivi del 79° anniversario della commemorazione degli eccidi di Monte Sole: tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 in diverse località dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, avvenne una delle più grandi stragi di civili della Seconda guerra mondiale. "Il messaggio che vogliamo trasmettere quest’anno è la costruzione della pace attraverso il dialogo", dichiara Valter Cardi, presidente del Comitato Onoranze Caduti di Marzabotto, che ha aggiunto: "Per veicolare al meglio il tema abbiamo l’onore di avere come ospite il cardinale Zuppi, che si sta impegnando fortemente per la pace in Ucraina, più di quanto non facciano le istituzioni politiche del nostro paese".

L’anniversario si commemora questa domenica, ma sono molteplici le iniziative che precedono e seguono questa giornata, sabato si susseguiranno una serie di eventi chiave per il programma: dalle 10 alle 13 alla Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto si potranno ascoltare interviste dei superstiti dell’eccidio con "Voci dell’Eccidio di Monte Sole. Presentazione del progetto di valorizzazione dell’archivio di fonti orali". "Facciamo un appello di partecipazione alla cittadinanza non solo dei comuni limitrofi ma di tutto il territorio bolognese. Abbiamo molte interviste, ma non conosciamo l’identità delle voci, sarebbe bello se qualcuno potesse riconoscere chi sta parlando", spiega la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi. Domenica alle 9 la giornata di commemorazione si aprirà alla chiesa di Marzabotto con la messa per i Caduti presieduta dal cardinale Zuppi, e continuerà in Piazza dei Martiri delle fosse Ardeatine con un dialogo sulla costruzione della pace con il Cardinale stesso, Matteo Lepore, Valter Cardi e Valentina Cuppi. "Quello che per noi è fondamentale che si ricordi è che a Monte Sole è stata sterminata un’intera comunità, circa 770 persone hanno perso la vita. Adesso lì c’è un parco storico e un importante Memoriale, ma la vita delle persone non la può riportare indietro nessuno." racconta Andrea Marchi, vicepresidente del Comitato Onoranze dei Caduti di Marzabotto.

L’obiettivo quindi è far diventare Monte Sole un luogo fondamentale per lo Stato Italiano, un punto di riferimento per la comunità nazionale, non solo per la città metropolitana di Bologna. "Il silenzio di Monte Sole deve diventare un silenzio che parla alle nostre generazioni e a quelle future", conclude Marchi.

Alice Pavarotti