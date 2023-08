Zuppi a Villa Revedin "Fermiamo la guerra Preghiamo e lavoriamo per una pace giusta"

di Massimo Selleri

Nelle litanie mariane l’invocazione a Maria Regina delle Pace venne introdotta da Papa Benedetto XV nel 1917 e, sempre in quell’anno, lo stesso pontefice definì la prima guerra mondiale una "inutile strage". A più di cento anni di distanza oggi l’invasione dell’Ucraina riporta a quelle parole ed è inevitabile che nel anche tradizionale ‘Ferragosto a Villa Revedin’ il cardinale Matteo Zuppi concentri le sue riflessioni sulla pace.

"In questa giornata la Chiesa festeggia l’assunzione di Maria al cielo. Per essere come lei dobbiamo umiliarci perché solo chi si farà ultimo sarà innalzato. Mettiamoci, quindi, al servizio degli altri, come ha fatto Maria, per creare pace con l’accoglienza e la solidarietà. Impariamo da lei come si fa a disintossicare il cuore, la mente e le mani dalla violenza e a diventare dei depuratori di questa aria che uccide. In Ucraina, e non solo, ogni giorno che passa c’è sempre tanta morte in più ed è per questo che dobbiamo pregare e lavorare per una pace che sia giusta e sicura e che sia in grado di ricostruire tutto quello che la guerra ha distrutto".

Ieri ricorreva il trigesimo della morte di monsignor Luigi Bettazzi. Il suo impegno per la pace come presidente di Pax Christi dal 1968 al 1985 e poi come semplice militante di questo movimento cattolico internazionale ha scritto pagine importanti nella storia contemporanea.

Il risultato più celebre fu la tregua che nel dicembre del 1992 la marcia per la pace ottenne a Sarajevo, con circa 500 pacifisti che, guidati da don Tonino Bello e monsignor Bettazzi, manifestarono per le vie della capitale bosniaca.

"Lo ricordiamo come bolognese – ha concluso Zuppi – anzi come cittadino di San Lazzaro, sebbene fosse di Treviso. Lo ringraziamo per il suo servizio alla pace, alla nonviolenza, ai poveri, cose tra loro strettamente collegate. Non si è mai stancato di cercare il Signore in tutti, anche nei più lontani dalla fede, di servire la comunione nella Chiesa e nel mondo. Come lui, facciamo nostro il Magnificat di Maria: alziamoci per sollevare i poveri, i profughi, chi è preda della depressione, chi è solo. Solo così porteremo il cielo sulla terra".