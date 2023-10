Zuppi ai missionari: "La Chiesa sia di tutti"

Pensarsi a casa nel mondo. L’invito arriva dal cardinale Matteo Zuppi durante la veglia missionaria che si è tenuta ieri in cattedrale. "Per raccogliere questo proposito – spiega l’arcivescovo – dobbiamo rendere casa per tutti il luogo dove viviamo. Bisogna imparare a vivere senza confini, quelli che ci portano a chiudere la porta quando il mondo entra in casa nostra, perché quella resta nostra e ci fa comodo che possano entrarci solo cose che vogliamo noi. La Chiesa, però, non solo è la casa del Signore, della Parola, dell’Eucarestia, e anche quella dell’altro pane, quello fatto di un amore che si fa vicinanza a chi soffre, a chi vive nella povertà o a chi si sente solo. Solo così la Chiesa può essere universale e per diventare pienamente universale, nel senso che si occupa di tutti e non lascia indietro nessuno, deve essere anche missionaria. In questo le nostre comunità vanno aiutate, perché possano essere davvero universali e condividano sempre di più i bisogni e le gioie". In questo mese di ottobre il porporato sta facendo la spola tra Bologna e Roma, dove si sta svolgendo l’assemblea generale del sinodo dei Vescovi che ha come tema la Chiesa sinodale.

"Dobbiamo essere sinceri e ammettere una questione: cosa sia la sinodalità lo stiamo capendo solo ora, ma se non camminiamo insieme non capiremo nulla e saremo sempre più soli. E’ un camminare animato dal cuore, è quell’ansia di andare incontro agli altri in un mondo attraversato da tanta violenza. Una crudeltà che incute paura e che ci spinge a chiuderci dentro le nostre sicurezza. Solo se facciamo esperienza del fatto che l’ amore è più forte del male, capiamo noi stessi e soprattutto ci ritroviamo come persone, essendo l’uomo nato per amare".

Durante la celebrazione sono stati ricordati anche i missionari che partiranno per le diverse destinazioni portando un segno di speranza. "In un mondo segnato da tanto buio dobbiamo essere uomini di luce. Per questo Ringraziamo il Signore per i tanti che si sono messi in cammino e che con questo loro andare sono un invito a tutta la Chiesa a non restare ferma e dice a noi di essere segni evidenti dell’amore e dice a noi di non nasconderci. La presenza del Signore è invisibile perché entra nel nostro cuore e spetta a noi renderla visibile". Prima di congedare l’assemblea Zuppi ha ricordato che una Chiesa in uscita è una Chiesa che non può fare a meno di accogliere, dialogare e condividere.