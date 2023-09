Zuppi alla festa di Rifondazione

Si terrà sotto le Torri l’edizione 2023 della Festa nazionale di Rifondazione Comunista. Quattro giorni di dibattiti, spettacoli e intrattenimento che approderanno al parco Maurizio Cevenini di Borgo Panigale giovedì 21 settembre e online.

Ascanio Celestini, Luigi de Magistris, Pablo Iglesias, Francesca Fornario, Sabina Guzzanti, Maurizio Landini, Mimmo Lucano, Andrea Rivera, Michele Santoro, il cardinale Matteo Zuppi (foto) sono solo alcuni delle decine di ospiti che animeranno il programma della festa che ha al centro il tema della pace, ma anche la campagna per il salario minimo, la sicurezza sul lavoro, la difesa della sanita pubblica e altri temi. Saranno presenti esponenti dei partiti della Sinistra Europea e del gruppo parlamentare europeo The Left, da Spagna, Francia, Belgio, Slovenia. La festa si aprirà alle 17 con il dibattito ‘Stragi e neofascismo’, con il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della Strage Paolo Bolognesi e il vicepresidente nazionale dell’Anpi Carlo Ghezzi, che vedrà tra gli altri la partecipazione di Ascanio Celestini, autore dello spettacolo Radio Clandestina sulle Fosse Ardeatine in programma alle 21.45 della stessa giornata.