Zuppi, appello per gli ultimi "L’accoglienza ci salva"

"Chi non è amato non può neppure amare se stesso". In questo Natale il cardinale Matteo Zuppi recupera un pensiero di Papa Benedetto XVI sulla capacità dell’uomo di accettare se stesso. L’estensione di questo concetto è che io posso volermi bene solo se c’è qualcun altro che mi vuole bene. Se questo altro non c’è, allora è normale che l’uomo prenda la via del male che può essere contro se stesso o contro gli altri.

Questo è il tema centrale su cui hanno ruotato le omelie dell’arcivescovo che hanno reso attuale la nascita di Gesù Bambino. "Dobbiamo misurarci – ha spiegato Zuppi nella messa della vigilia negli spazi dell’alta velocità nella stazione centrale – come il vero Natale si misura, con la durezza del mondo. Anche per questo è importante essere qui in questo luogo che spesso è un riparo per tante persone che non sanno dove andare. Per certi versi è scomodo essere qui ma è la stessa scomodità del Signore che nasce per strada e che ci ricorda che siamo tutti per strada e lo incontriamo per strada nei tanti fratelli più poveri. Incontrare quelli che non trovano posto ci fa capire qual è il nostro posto. Accogliere gli altri nella vita ci aiuta a capire qual è il nostro posto nella vita".

In cattedrale, invece, il cardinale ha ricordato come ‘l’amarsi’ non abbia nulla a che fare con il narcisismo e l’individualismo, ma sia un modo per prepararsi all’incontro con il prossimo e, quindi, nella logica della incarnazione, con Gesù. "Spesso siccome non si vuole avere problemi – sono le parole del porporato nella notte della Vigilia – e il nostro io occupa sempre tutto lo spazio, ha paura delle difficoltà da affrontare, tanto che si inizia ad avere paura di tutti. E poi non c’è posto perché ‘abbiamo fatto il possibile’. Certo, se a cercare il posto fossimo noi, o dovessimo farlo per qualche nostro familiare, lo troveremmo e scopriremmo che ce n’è tanto e che poi, in realtà, staremmo meglio tutti. C’è posto nelle tante case mezze vuote, nei paesi disabitati, nei cuori sfaccendati che finiscono, quindi, per appassionarsi di quello che non crea problemi, che non vale, ma anche che non può dare amore. Diceva un saggio vescovo siriano che anche Caino voleva bene ad Abele ma amava di più se stesso". Parlare dei due figli di Adamo, ha proseguito il vescovo, significa anche parlare delle tante guerre che si stanno combattendo. E non poteva mancare un pensiero particolare per la grave situazione in cui versa l’Ucraina, martoriata da quasi un anno di conflitto. Domenica l’arcivesco prenderà parte alla marcia della pace che si svolgerà a Bologna, con la presenza del segretario della Cgil, Maurizio Landini.

Massimo Selleri