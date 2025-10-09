Zuppi benedice il nuovo parroco e ricorda la lezione di don Benzi

L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Bologna
CronacaZuppi benedice il nuovo parroco e ricorda la lezione di don Benzi
9 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Don Daniele Bertelli prende le redini della comunità di San Bartolomeo

Per approfondire:

Un nuovo parroco a Castel Maggiore. Si chiama don Daniele Bertelli (nella foto) e si insedia domenica alle 18,30 nella chiesa di san Bartolomeo di Bondanello in piazza Amendola, alla presenza di Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. La nomina del nuovo parroco è nell’ambito della giornata dedicata a don Oreste Benzi dal titolo ‘Don Oreste Benzi. Innamorato di Dio e parroco di tutti’.

Il programma dell’evento vede, alle 10, ‘Al passo degli ultimi’, ritrovo e partenza da piazza della Pace accanto al municipio. Camminata aperta a tutti insieme agli ospiti della comunità Papa Giovanni XXIII, attraverso le case di accoglienza di Sabbiuno. Alle 13 arrivo e pranzo al sacco. La comunità offrirà bevande, dolce e caffè. Al termine è garantito il servizio navetta fino a piazza della Pace. Alle 15, in piazza Amendola, ‘Facciamo la pace’, giochi e attività per bambini da 6 a 12 anni sul valore della pace. Dalle 15 alle 18 stand e mostre. In piazza Amendola esposizione di prodotti artigianali e materiali della Comunità Papa Giovanni XXIII. Alle 16, nella chiesa di san Bartolomeo, incontro dal titolo ‘Don Oreste Benzi: innamorato di Dio e parroco di tutti’, con Stefano Zamagni, presidente Fondazione don Oreste Benzi, modera Chiara Pazzaglia, presidente Acli Bologna. Alle 18 celebrazione eucaristica con Zuppi e insediamento del nuovo parroco, don Daniele Bertelli.

p. l. t.

