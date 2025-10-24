Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaZuppi cambia la squadra. Vicari, ecco le new entry
24 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Zuppi cambia la squadra. Vicari, ecco le new entry

Zuppi cambia la squadra. Vicari, ecco le new entry

Baldassari (Sinodalità) e Parisini (Amministrazione) al posto di Ottani e Silvagni. Nella governance della diocesi anche i don D’Abrosca e Prosperini.

Il cardinale Matteo Zuppi con don Angelo Baldassarri e monsignor Roberto Parisini

Il cardinale Matteo Zuppi con don Angelo Baldassarri e monsignor Roberto Parisini

Nomi nuovi nella ‘squadra’ di Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Al termine della Messa celebrata in San Pietro in occasione della Festa della dedicazione della Cattedrale, il cardinale e presidente della Cei ha comunicato i nomi dei nuovi vicari generali, dei vicari episcopali, del moderatore della Curia, e del segretario generale che formeranno anche il Consiglio episcopale.

Una piccola rivoluzione nella governance della diocesi che aveva già anticipato durante le celebrazioni di San Petronio, il 4 ottobre: "Vi chiedo perdono, il mio algoritmo non è ancora arrivato a presentare alla città i nuovi vicari…", aveva detto poco prima della Messa.

A distanza di una ventina di giorni, ecco le novità pre-annunciate. L’arcivescovo ha, infatti, nominato don Angelo Baldassarri vicario generale per la Sinodalità (succede nell’incarico a monsignor Stefano Ottani) e monsignor Roberto Parisini, vicario generale per l’amministrazione (succede a monsignor Giovanni Silvagni). Ha anche nominato don Massimo D’Abrosca, vicario episcopale per il settore Comunione e il direttore della Caritas don Matteo Prosperini vicario episcopale per il settore Carità (succede a don Massimo Ruggiano).

Don Davide Baraldi è confermato vicario episcopale per il settore Formazione cristiana, idem don Stefano Zangarini come vicario episcopale per il settore Testimonianza nel mondo.

Suor Chiara Cavazza continuerà a guidare, da direttrice, l’Ufficio diocesano per la Vita Consacrata. L’arcivescovo ha, inoltre, nominato Silvagni moderatore della Curia, e Stefano Cavalli segretario generale della Curia.

Zuppi ha ringraziato gli uscenti Ottani, Silvagni, e Ruggiano, ed ha chiesto di accompagnare i nuovi vicari con preghiera ed affetto. "Tutta la Caritas di Bologna", via social "esprime grande gioia per la nomina di don Matteo Prosperini a vicario episcopale per il Settore Carità. Con affetto e gratitudine, ringraziamo don Massimo Ruggiano per il suo prezioso servizio e per gli anni di cammino condiviso. A don Matteo, un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico al servizio della comunità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione