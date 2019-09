Bologna, 1 settembre 2019 - Il 5 ottobre il Papa ha convocato un concistoro per la creazione di 10 nuovi cardinali. Lo ha annunciato lo stesso Francesco al termine dell'Angelus: Tra i nuovi porporati ci sarà anche monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Gli altri neo cardinali hanno provenienze geografiche variegate: da Kinshasa a L'Avana, da Giacarta al Lussemburgo. Nell'elenco c'è anche il sottosegretario al Dicastero dello Sviluppo umano padre Michael Czerny che si occupa di migranti.

"La loro provenienza esprime la vocazione missionaria della chiesa che continua ad annuncire l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra", ha aggiunto il Santo Padre. L'Angelus di oggi è iniziato con qualche minuto di ritardo e un fuori programma: "Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c'è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i vigili del fuoco", ha spiegato Bergoglio.

Evidentemente per Zuppi il mesi di ottobre è un periodo cruciale: era il 27 ottobre del 2015 quando venne ordinato arcivescovo di Bologna, una scelta fortemente voluta proprio da Bergoglio. Ed era sempre ottobre, questa volta il primo del mese, quando monsignor Zuppi ricevette Bergoglio in visita pastorale a Bologna: era il 2017 e la visità culminò con una messa seguita da una massa enorme di fedeli, celebrata al Dall'Ara.

Ecco l'elenco completo dei nuovi cardinali annunciati dal Papa:

Monsignor Miguel Angel Ayuso Guixot - Presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso

Monsignor Losé Tolentino Mendonça - Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.

Monsignor Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo - arcivescovo di Jakarta.

Monsignor Juan de La Caridad Garca Rodrguez - arcivescovo di San Cristbal de La Habana.

Monsignor Fridolin Ambongo Besungu - arcivescovo di Kinshasa

Monsignor. Jean-Claude H”llerich - arcivescovo di Lussemburgo

Monsignor Alvaro Ramazzini Imeri - vescovo di Huehuetenamgo

Monsignor Matteo Zuppi - arcivescovo di Bologna

Monsignor Cristbal Lpez Romero, sdb - arcivescovo di Rabat.

Padre Michael Czerny - sottosegretario della sezione migranti del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale

"Insieme ad essi - ha aggiunto papa Francesco - unirò ai membri del collegio cardinalizio: due arcivescovi e un vescovo che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa". Sono: monsignor Michael Louis Fitzgerald - arcivescovo emerito di Nepte, monignor Sigitas Tamkevicius - arcivescovo emerito di Kaunas e monsignor Eugenio Dal Corso - vescovo emerito di Benguela. "Preghiamo per i nuovi cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio", ha concluso Bergoglio.