Zuppi celebra la messa a un secolo dalla nascita di don Novello Pederzini

In ricordo del carismatico don Novello Pederzini (1923 - 2018) a cento anni dalla nascita. Oggi a Sant’Agata, paese natale del sacerdote definito dalla Chiesa bolognese come un suo pilastro, alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Agata, si terrà la messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Alle 13 è in programma il pranzo nel capannone di via Rubiera e alle 15 il ricordo di don Novello nel teatro comunale Bibiena. Don Pederzini, dopo aver esercitato il ministero sacerdotale a San Giovanni in Persiceto e a Bologna, nella basilica di San Petronio, è stato parroco dal 1970 fino al 2018 della parrocchia bolognese dei santi Francesco Saverio e Mamolo. Dottore in teologia e in diritto canonico, scrittore, conferenziere, è stato uno dei conduttori più apprezzati e seguiti di Radio Maria. Don Novello era consapevole che il principale dovere di ogni sacerdote è quello dell’evangelizzazione. E ha fatto di essa il principale impegno della sua attività pastorale: con la parola e con gli scritti.

"Il problema – diceva don Novello – non è solo quello di annunciare la fede, ma soprattutto quello di renderla accessibile, e soprattutto vivibile, nelle situazioni concrete della vita".

p. l. t.