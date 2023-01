Zuppi celebra la messa per Ratzinger "Benedetto ha custodito la sua Sposa"

di Massimo Selleri

L’invito del cardinale Matteo Zuppi a partecipare a una messa di suffragio per il papa emerito Benedetto XVI è stato accolto dai fedeli bolognesi che hanno riempito la cattedrale di San Pietro. Diversi i sentimenti che accompagnano le parole dell’arcivescovo di Bologna per chi ha deciso di ritirarsi in silenzio rinunciando a essere la massima autorità riconosciuta della Chiesa Cattolica.

"Quando ha capito che il suo corpo – ha spiegato Zuppi – non gli consentiva di svolgere il servizio a cui era chiamato ha deciso di farsi parte, ma non si è disinteressato della Chiesa e ha continuato a servirla in un altro modo. Come ha detto papa Francesco, in questi dieci anni il nuovo pontefice ha sempre sentito il sostegno della sua preghiera".

Il suo compito non è stato dei più semplici, essendo arrivato dopo papa Giovanni Paolo II, il cui pontificato è stato il terzo più lungo nella storia della Chiesa, e ha dovuto fare un primo bilancio di quanto di quanto ancora le indicazioni del concilio Vaticano II non fossero state ancora recepite. "Raccontò come al termine di quel Concilio tutti erano felici per la direzione che si sarebbe intrapresa. Poi nel 2012 disse che quell’entusiasmo andava sostituito con una sobria ebrezza per una Chiesa che doveva mettersi in viaggio e attraversare i deserti della contemporaneità. Aveva anche indicato il cammino di Santiago – prosegue Zuppi –, perché durante quel percorso ci si converte. Credeva che la fede non fosse un qualcosa di etico, ma il credere ad un avvenimento, e che si potesse esprimere solo in modo ecclesiale, vale a dire in una dimensione comunitaria".

L’arcivescovo aggiunge: "Papa Benedetto, proprio come Giuseppe di cui porta il nome, ha custodito questa sua Sposa", la Chiesa, "con tutto se stesso". Al rito, tra gli altri, erano presenti anche la vicesindaca Emily Clancy e Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia. Giovedì in piazza San Pietro in Vaticano, Zuppi parteciperà alle esequie di Ratzinger presiedute da papa Francesco. I bolognesi che volessero dare l’ultimo saluto a Benedetto XVI possono contattare la Petroniana Viaggi che sta organizzando alcuni pullman speciali da Bologna a Roma per il funerale.