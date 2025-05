Zuppi che fa cose, spopola la pagina Facebook sul cardinale: oltre 11.400 mi piace

Bologna, 5 maggio 2025 – Aumenta sempre di più il successo del profilo social ‘Zuppi che fa cose’. Nata per gioco a gennaio 2016, ormai quasi dieci anni fa, la pagina oggi ha acquistato nuovamente risalto dopo la morte di papa Francesco e la presenza del nome di Matteo Zuppi tra i papabili per il post Bergoglio: oggi su Facebook conta più di 11.400 mi piace e circa 16.000 seguaci.

E così ogni foto, ogni appuntamento, ogni impegno, ogni mossa dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei viene postato insieme con una frase a metà tra un commento, un proverbio e una banalità divertente. Le ricerche del profilo sono aumentate così come è aumentata la frequenza con cui Zuppi appare in tivù e nei discorsi in merito all’imminente conclave, oltre che ovviamente all’elezione del nuovo Pontefice.

"Con questa pagina dedicata a Monsignor Zuppi, nuovo Vescovo di Bologna, vogliamo semplicemente scherzare bonariamente sulla grande attenzione che la stampa locale sta dando ad ogni singolo passo, ad ogni dichiarazione, ad ogni battito di ciglia del nuovo Vescovo – si legge nella descrizione ufficiale su Facebook –. Nessuna intenzione di mancare di rispetto né a Zuppi, né alla comunità cattolica di Bologna”. Insomma, una satira all’insegna del divertimento nata per scherzare sulla vulcanicità del cardinale sempre in movimento.

C’è la foto di Zuppi con una squadra di bambini, la foto del vescovo in fabbrica in mezzo agli operai, la foto sul triciclo in occasione della Befana dei Risvegli, la foto con Volodymyr Zelensky e altre foto più semplici strappate alla quotidianità del porporato. I commenti e i ‘like’ ovviamente si fanno fatica a contare e, va detto, molti si augurano Zuppi possa diventare il nuovo Papa.