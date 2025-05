Cardinale Zuppi in vista del Conclave: “Basta tifoserie, tutti siamo figli di Dio”

Bologna, 5 maggio 2025 – "Tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa. Superiamo le polarizzazioni e custodiamo la comunione, diventiamo sempre più 'una cosa sola'. Lasciamo da parte gli 'ismi': al popolo di Dio non piace questa polarizzazione”. Il monito del cardinale Matteo Zuppi arcivescovo di Bologna e presidente Cei, nell’omelia pronunciata ieri in occasione del Giubileo delle Famiglie al Villaggio senza barriere di Tolè, durante la visita lampo a Bologna è chiaro: “Evitare le tifoserie e le polarizzazioni dentro la Chiesa, tra chi è progressista o conservatore, tra destra e sinistra". Un invito rivolto in generale ai cristiani e in particolare ai cardinali che tra pochi giorni prenderanno parte al Conclave per scegliere il nuovo Papa.

Da sinistra il cardinale Matteo Zuppi durante la visita -lampo a Bologna. Al centro la messa celebrata a Tolè e l'incontro al Villaggio delle famiglie senza barriere (Foto Schicchi e Ansa)

Fondato da don Mario Campidori, il Villaggio è un'opera per soggiorni brevi a rotazione per le persone in situazione di disabilità, i loro familiari, i loro amici, gli accompagnatori. Così, in un'ampia sala che fa parte della struttura, cardinale Zupopi ha celebrato la messa per gli anziani ospiti e molte persone che abitano nella zona, fra Vergato e la Valsamoggia. L'impegno, in occasione del giubileo delle famiglie, era stato preso da tempo dal cardinale, ma dopo la morte del Papa gli stessi organizzatori avevano dato per scontato che la sua presenza, a pochi giorni dal conclave, fosse impossibile. Così non è stato.

"Quante volte, dopo il Concilio - ha sottolineato ancora Zuppi nell’omelia - i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro Madre. Quante volte si è preferito essere ‘tifosi del proprio gruppo' anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, 'di destra o di sinistra' più che di Gesù; ergersi a 'custodi della verità' o a 'solisti della novità' anziché riconoscersi figli umili e grati della Santa Madre Chiesa".

Il cardinale non ha dubbi: "Il Signore non ci vuole così. Tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa. È la raccomandazione per noi tutti e per i cardinali - rimarca il presidente della Cei - che, guidati dallo Spirito Santo, dovranno scegliere il successore di Pietro che deve amare di più per aiutare tutti a seguire Gesù e a farlo vedere con il nostro amore".