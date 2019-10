Bologna, 27 ottobre 2019 - L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, stasera era in tv da Fabio Fazio, intervistato nel corso della trasmissione 'Che tempo che fa' su RaiDue. "Attacchi al Papa ce ne sono sempre stati" ma "su Papa Francesco c'è un accanimento indecoroso che viene da dentro la Chiesa e questo è inaccettabile", ha detto.

Tra i primi punti ora, prosegue il cardinale, occorre rispondere alla sua richiesta di "conversione pastorale e missionaria. Papa Francesco vuole una Chiesa che non si chiuda nella paura ma che abbia fiducia di cambiare uscendo, andando incontro all'uomo"

Il cardinale ha affrontato anche della paura nei confronti dei migranti e della polemica relativa alla scelta di preparare dei tortellini al pollo durante la festa del patrono di Bologna. "La paura nei confronti dell'altro è aumentata perché ci sentiamo più deboli e fragili- ha detto il cardinale da Fazio. - Siamo molto più forti, per tanti motivi, eppure ci sentiamo più deboli. Le risposte sembrano così lontane, complicate e insufficienti. Ci sono anche i modi in cui si ingigantiscono le paure, alcuni problemi sono deformati. Per quanto riguarda i migranti, sono più quelli che vanno via dall'Italia rispetto a quelli che vengono. Abbiamo paura perché siamo egoisti e perché amiamo di meno. Abbiamo meno attenzione e siamo diventati molti più conservatori e questo ci rende più fragili".

E quando Fazio chiede risposte sull’uso politico della religione, il cardinale risponde: "E' curioso che sia la Chiesa a dover difendere la laicità". "Spesso quando si ha paura si cerca la risposta più facile", prosegue Zuppi parlando dell'utilizzo dei simboli religiosi e del cristianesimo da politici in Italia e in Europa. "La Chiesa non è di parte, sta dalla parte della persona", ha sottolineato rispondendo a coloro secondo la quale "la Chiesa non parla più di Dio. Non facciamo altro che parlare di Dio. Il Papa non fa altro che parlare di Dio" ma la politica dovrebbe "essere laica".