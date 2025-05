Bologna da urlo, l’emozione di Zuppi: “Voglio andare al Dall’Ara per la prima volta”

Bologna, 15 maggio 2025 – La vittoria del Bologna in Coppa Italia "è stata un'emozione grandiosa" anche per Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna. Intervenuto a margine del convegno "Donare il corpo alla scienza - la potenza della generosità", il cardinale ha ammesso di non aver visto la partita "altrimenti mi sarei fatto coinvolgere dall'entusiasmo" e ribadito la sua volontà di "andare al Dall'Ara per la prima volta".

Quale migliore occasione se non quella di vivere lo stadio dopo una vittoria in Coppa Italia che mancava da 51 anni?

Anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, si è emozionato per la vittoria del Bologna contro il Milan in Coppa Italia. E il trofeo è già arrivato sotto le Due Torri

L'emozione dei 30mila tifosi a Roma e di tutti coloro che hanno visto la partita in città, "crea un grande senso di comunità, su questo punto ha ragione mister Italiano: è una vittoria di comunità", dice Zuppi.

E aggiunge: "Solo facendo squadra si vince, questa è la lezione che ci ha dato il Bfc".

Anche il rettore di Unibo, Giovanni Molari, ha seguito il match "in giro per la città". Ieri sera "è stato un bel momento per tutta Bologna", ha sottolineato Molari.

Ieri sera la città è scesa in piazza questa notte dopo la conquista del trofeo che, appunto, mancava dalla bacheca dei rossoblù da 51 anni.

Cori, fumogeni, bandiere, caroselli per celebrare questo incredibile traguardo, dal centro alla periferia per una notte magica e indimenticabile per i tifosi.

Gli autobus di Bologna oggi sono addobbati con le bandiere rossoblù che campeggiano sul 'muso' dei mezzi dove di solito vengono posizionate quelle tricolore in occasione delle feste nazionali.

Oltretutto, si riaprono anche le porte dell’Europa per il Bfc: il successo del Bologna permette alla squadra di raggiungere l’Europa League.