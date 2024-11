Zuppi ricorda le vittime dell’alluvione e dell’incidente alla Toyota: “Ci stringiamo attorno ai familiari”

Bologna, 2 novembre 2024 – Il cardinale Matteo Zuppi ricorda Simone, Lorenzo e Fabio. Nel giorno in cui la chiesa fa memoria dei defunti, l'arcivescovo ha un pensiero particolare per tre vittime che stanno facendo riflettere tutta la città. Una è scomparsa a causa della recente alluvione, due sono state provocate da un incidente sul lavoro, quello alla Toyota Handling di Borgo Panigale.

"Vorremmo vivere ignorando il male - ha spiegato il porporato - e pensando che non ci colpirà. Il male, al contrario, fa parte del nostro quotidiano pronto ad entrare all'improvviso nella nostra vita. Come è successo ad Andrea che era a fianco di suo fratello Simone e che lo ha visto morire. Oggi ci stringiamo attorno ai loro familiari perché l'unico modo per affrontare il male e vincerlo è affrontarlo insieme. La solidarietà è una delle forze più tangibili dell'amore ed è anche quella che ci ricorda che dobbiamo spostare il nostro io dal centro di tutto per sostituirlo con il noi".

Alla cerimonia in memoria dei defunti che, come da tradizione, si è tenuta nella chiesa di San Girolamo della Certosa, erano presenti i familiari delle tre vittime.