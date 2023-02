Zuppi: "Diciamo no alla cultura della morte"

"La morte non è mai la soluzione". È il tema della 45ª giornata per la vita che la Chiesa celebra questo fine settimana. Ieri il cardinale Matteo Zuppi (foto) ha guidato la processione dal Meloncello alla basilica di San Luca dove ha presieduto la messa. "Anche quest’anno – ha spiegato l’arcivescovo nell’omelia – vogliamo ribadire il nostro no alla cultura della morte che altro non è se non un modo di pensare che, sotto sotto, interrompere una vita non sia così sbagliato. Sappiamo che questo non è vero e lo vediamo nell’amore che una madre ha per il proprio figlio, un amore che le impedisce di abituarsi alla morte di chi lo ha generato". Zuppi ha poi riservato un pensiero a tutte le vittime delle diverse guerre che si stanno combattendo. "La pandemia della guerra la pensavamo lontana poi quello che sta succedendo in Ucraina ci ha ricordato quando possa essere vicina e feroce. In questo suo viaggio in Africa papa Francesco sta facendo da megafono alle tante guerre di cui non eravamo a conoscenza. Una cosa, però, è chiara. Noi non ci arrenderemo mai all’idea che nel mondo non ci sia la pace e per questo lotteremo".