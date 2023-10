Zuppi: “Ci sono sei milioni di italiani che vivono in povertà, ci deve scandalizzare”

Bologna, 26 ottobre 2023 – Povertà, cura degli anziani e guerra in Ucraina e in Israele: sono questi i temi affrontati dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, a Genova a margine alla 40ma assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“Oggi ci sono sei milioni di italiani che vivono in povertà, una cosa che ci deve scandalizzare, spessissimo chi vive il peso e la sofferenza più diretta sono i Comuni e anche la Chiesa, perciò l'incontro di oggi serve anche a ringraziarli per il loro senso civico che mette al centro la persona”, ha detto Zuppi.

Sulla cura degli anziani, invece, ha sottolineato l'importanza dell'assistenza domiciliare: “Cambia tutto. Io preferisco starmene a casa negli ultimi giorni, preferisco che ci sia qualcuno che mi aiuti, e paradossalmente faccio anche risparmiare la struttura pubblica che evita che i pronti soccorsi siano pieni. Questo è un problema di sistema”.

Poi un lungo intervento sui conflitti in corso: “Venerdì (domani, ndr) ci sarà un'altra giornata di digiuno e preghiera voluta da papa Francesco perché bisogna vincere la violenza, non ci si può abituare alla guerra, all'efferatezza, alla tragedia e poi bisogna risolvere anche le cause, oltre che non abituarsi mai alle conseguenze”.

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi a Genova a margine alla 40ma assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Condanna ad Hamas e missione in Ucraina

"Hamas è il peggiore nemico del popolo palestinese”, ha detto il presidente della Cei, in merito alla guerra in Medio Oriente. “C'è bisogno di una soluzione che garantisca i diritti delle due parti, c'è tanto bisogno di una leadership palestinese autorevole, in grado di difendere il suo popolo”.

"C'è da avere chiarezza, fermezza, nessun tipo di indulgenza verso la violenza, e poi bisogna capire le cause per risolvere la violenza". Come dice l'Onu? "Come dice il buonsenso, altrimenti sei sempre in ambulanza", ha anche aggiunto.

Proseguirà inoltre la missione del Papa in Ucraina, che vede come inviato il cardinale Zuppi. “Certamente sì – ha risposto il cardinale a chi gli chiedeva se la missione continuava –, bisogna vedere i modi. Per fortuna la passione di Papa Francesco è rammendare, cercare di fare tutto il possibile”.

Zuppi ha sottolineato che “la guerra non è soltanto quando materialmente scoppia, c'è il pezzo precedente ed è su quello che dobbiamo fare tanto anche per rammendare”. Di “rammendo ce ne è un grande bisogno anche perché abbiamo tante situazioni di conflitto. Pensiamo che ci sia sempre un cordone sanitario per cui quel conflitto resta sempre limitato”.

Zuppi ha ricordato l'espressione di Papa Francesco che parla di “tanti pezzi di una guerra mondiale”: questo “ci aiuta a capire che non è un pezzetto isolato che posso pensare di controllare, il conflitto a bassa intensità... è poi sempre un inquinamento. Nell'organismo generale l'infezione poi arriva”. “Il conflitto in Ucraina e la violenza e il conflitto in Terra Santa non può non preoccuparci”, “c'è da fare tanto. Tante volte ho l'impressione che abbiamo il filo e che lo usiamo poco”.

"Per l'Ucraina bisogna arrivare ad una pace giusta e sicura. Qualcuno dice che non è possibile ma se non è possibile la pace giusta e sicura, c'è soltanto la guerra. La guerra è sempre una via che dovremmo mandare in disuso per risolvere i conflitti”, ha concluso il cardinale.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui