"Zuppi e la Befana allo Ior Ma non nelle camere"

"Il cardinale Matteo Zuppi e la Befana sono stati lasciati sulla soglia della porta dei bambini ricoverati al Rizzoli, ogni giorno accade lo stesso ai parenti dei ricoverati che possono far loro visita solo tre quarti d’ora. Per tutti i pazienti. Credo che la Regione abbia la responsabilità di capire in quali ospedali siano in vigore ancora queste regole stringenti. E che venga risolta questa paradossale situazione. Un ammalato ha strettamente bisogno della cura del proprio famigliare, di un caregiver o dei propri cari. Quello che accade è inammissibile". Valentina Castaldini, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, coordinatore delle commissioni Pnrr, porta l’attenzione sul tema degli ingressi in ospedale.

L’arcivescovo e la Befana "non sono potuti entrare nelle stanze dei piccoli, ma sono potuti rimanere sulla soglia dando alle infermiere i doni per i bambini. Nessuna eccezione fatta per loro – sottolinea Castaldini –, così come nessuna eccezione viene fatta ancora per i famigliari, caregiver e i cari dei pazienti ricoverati come se fossimo in piena emergenza: vengono concessi solo tre quarti d’ora al giorno e il momento della giornata in cui usufruirne, anche quello è deciso e inappellabile, dipende dal letto che il paziente occupa. Ma il punto è che oggi non dovrebbe essere un’eccezione, ma semplicemente la regola che un parente o chi per lui possa andare liberamente a trovare il paziente ricoverato. È scandaloso che ancora oggi i nostri cari siano lasciati soli in un letto di ospedale, e per questo ho chiesto alla Giunta Bonaccini che mi venga riferito con cura e dettaglio quali sono gli ospedali in tutta la regione in cui sono in vigore ancora tutte queste regole inammissibili". La consigliere azzurra ricorda anche che "proprio lo stesso assessore Raffaele Donini mi aveva risposto ad agosto di quest’anno che la situazione si sarebbe risolta, ma evidentemente così non è, quindi che si faccia qualcosa al più presto".

Il Rizzoli precisa che per la festività dell’Epifania, Zuppi "si è recato in ospedale, dopo la messa nella chiesa di San Michele in Bosco, portando come da tradizione insieme alla Befana i regali per i bambini ricoverati". L’arcivescovo, è entrato "nei reparti di osteoncologia, ortopedia pediatrica, ortopedia oncologica e chirurgia vertebrale", dove ha "incontrato il personale sanitario e alcuni pazienti nelle aree di accoglienza". È stato invece "evitato l’ingresso nelle singole camere di degenza per ragioni di sicurezza ospedaliera – conferma il Rizzoli- in un periodo di grande circolazione di agenti patogeni".