Zuppi e l’emergenza casa: "Triste il futuro dei monolocali"

Casa e sostegno a famiglie e fragili. Mette sul piatto le criticità crescenti il cardinale Matteo Zuppi, alla presentazione del rapporto ‘Sussidiarietà e... welfare territoriale’, promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà (FpS) a Mug. Per rispondere alle difficoltà sociali, in primis, "bisogna rispondere – inizia – e non abituarsi alle domande. Ci sono tante emergenze e alcune rischiano di diventare croniche", come "le disuguaglianze e la povertà. Non dobbiamo abituarci all’allarme". I tanti allarmi, invece, "devono portare a delle scelte. La sussidiarietà è mettere da parte i protagonismi e trovare risposte unitarie", per "anziani, fasce più deboli, casa e disuguaglianze". Per riuscirci, serve "capire il problema e insieme, tra soggetti diversi, istituzioni e volontariato dare le risposte necessarie. Le istituzioni devono supportare e farsi supportare per una risposta più adeguata che arrivi a tutti". I fari si accendono sulla famiglia, senza cui "tanti problemi non si potrebbero risolvere", come malattie croniche o la solitudine, e sulla casa: "Se due terzi del mio stipendio li metto per la casa, finisce tutto là – dice Zuppi – e la casa resta sempre più vuota. Il costo dell’affitto non dovrebbe superare il 30% dello stipendio. C’è una certa tristezza nel futuro coi monolocali, non si va molto lontano". Parlando di educazione, Zuppi lancia "un appello perché gli educatori siano garantiti". Bologna è sopra la media nazionale per la spesa sociale: le risorse del welfare nel 2021 toccano i 424 euro per abitante, quasi il triplo della media nazionale e sopra quella regionale. Serve "rinnovare il patto sociale che ci unisce, con la cultura della sussidiarietà, che è ricerca del bene comune attraverso la messa a sistema del contributo di tutti", dice Giorgio Vittadini, presidente di FpS. Tra i tanti relatori, il deputato dem Andrea De Maria, Maurizio Lupi, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà e il presidente Gian Luca Galletti, che riflette: "Emil Banca è un esempio, che nasce per rafforzare i legami con i territori in cui operiamo. E lo facciamo incentivando la sussidiarietà, collaborando con imprese, istituzioni e terzo settore. Bisogna sapere raccogliere dalla comunità i suoi bisogni".

Mariateresa Mastromarino