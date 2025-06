Zuppi e l’otto per mille: "Molto deluso dal governo per le ultime modifiche"

"Esprimo profonda delusione per la scelta del governo di modificare in modo unilaterale le finalità e le modalità di attribuzione dell’8xmille di pertinenza dello Stato". Interviene così il cardinale Matteo Zuppi al convegno per il 40esimo anniversario dell’8xmille, promosso dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero (Icsc) all’hotel Savoia Regency. Zuppi tuona e striglia il governo: "Questa decisione va contro l’accordo stesso e ne sfalsa logica e funzionamento, creando una disparità che danneggia sia la Chiesa cattolica che le altre confessioni religiose firmatarie dell’accordo con lo Stato". Tra le novità, l’estensione dell’utilizzo del contributo – affidato direttamente dai cittadini allo Stato – all’assistenza dei minori stranieri non accompagnati e agli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze. La quota poi dovrà essere ripartita in misura proporzionale alle scelte dei contribuenti rispetto alle tipologie d’intervento ammesse al contributo.

Il cardinale continua: "Non ci interessano i soldi, ci interessano i poveri. Nessuno di noi vuole privilegi. Restiamo fiduciosi che si agisca a correzione, ripristinando l’accordo come originariamente stabilito". Ancora oggi, afferma monsignor Luigi Testore (presidente Icsc), "è fondamentale continuare a parlare di sostentamento". Claudio Malizia, direttore generale Icsc, evidenzia "il legame tra competenza gestionale e vocazione ecclesiale". Gli altri relatori sono Giulio Tremonti, già ministro dell’Economia e delle Finanze ("Il sostentamento del clero è un meccanismo che genera valore umano e sociale"), il presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli ("Il sostentamento è una forma concreta") e monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei ("È tempo di una creatività responsabile"). Più di 500 persone in quattro giorni in città e un importante lavoro di logistica, accoglienza e visite guidate. "Bologna è adatta a eventi come questo per via della sua centralità", afferma Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi.

Giovanni Di Caprio