Zuppi è tornato a Bologna. Oggi la messa con i fedeli: "Il Conclave? Intenso"

Don Matteo è tornato in città. Agenda fitta, quella di Zuppi. Da quando è morto Bergoglio, l’arcivescovo continua a fare la spola incessantemente tra Bologna e Roma, con i bolognesi che ormai si chiedono ogni giorno se il cardinale possa apparire da un momento all’altro dietro l’angolo in bicicletta. Oggi i fedeli lo incontreranno in Cattedrale, nel cuore della sua città, dove alle 17.30 presiederà la messa di ringraziamento per l’elezione del nuovo Pontefice. I cittadini potranno vederlo di persona e ascoltarlo, "finalmente" dice qualcuno, dopo giorni in cui lo hanno soltanto ‘pizzicato’ in televisione o immaginato affacciato al balcone di piazza San Pietro.

Ieri intanto Zuppi ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano assieme a tutti gli altri cardinali, prima di tornare sotto le Due Torri. Poche le parole rilasciate dopo la nomina di Prevost, giusto qualche battuta rubata sul Bologna o l’intervista rilasciata a Tv2000 in vista del nuovo pontificato.

"Se il Papa è stato scelto in così poco tempo, vuol dire che c’è stata una convergenza – puntualizza Zuppi –. E penso sia un grande valore questa unità".

Giorni intensi, appunto. "Il Conclave – aggiunge l’arcivescovo – è stata un’esperienza molto spirituale. Le congregazioni nei giorni precedenti sono state un allenamento, con interventi molto liberi, aperti, franchi. Un grande scambio, con grande parresia, proprio come voleva papa Francesco che ha sempre detto: ‘Le cose si dicono qui, non fuori’".

"Ho l’impressione che molti si sono esercitati più fuori che dentro – bacchetta poi Zuppi –, ma comunque lì si è parlato, si è guardato ai problemi e al futuro. Anche il fatto che siamo nel pieno del Giubileo della speranza, questo ci ha dato un mano".

A Santa Marta, infine, ci sono stati molti "momenti di fraternità". "Non c’erano i cellulari, era tutto staccato e quindi erano tutti più attaccati e concentrati", confessa il porporato, mentre nella Cappella Sistina si è avvertito tutto il peso della scelta.

L’agenda fitta prosegue e, dopo la messa di oggi, non è chiaro se Zuppi tornerà subito a Roma – per lui c’è in ballo anche l’ipotesi di un dicastero che, eventualmente, lo porterebbe lontano da Bologna – o se rimarrà in città. Il cardinale dovrebbe partecipare martedì alle 15, nell’aula magna di Ingegneria, al convegno organizzato dalla Diocesi sul tema della sicurezza sul lavoro, con don Paolo Dall’Olio e Alessandro Alberani. Giovedì, invece, tra gli impegni era prevista la partecipazione all’evento ‘Donare il corpo alla scienza. La potenza della generosità’, organizzato dall’Università e dalla Regione con il Ministero. Dovrebbe esserci anche Giorgio Chiellini, ex calciatore della Nazionale, e allora potrebbe scappare un’altra battuta calcistica sul Bologna.