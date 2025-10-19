Zuppi, il murale-omaggio: "Grande esempio di umiltà"

Il sorriso inconfondibile, gli occhi "buoni" e quella sciarpa del Bologna che pende dal taschino della valigetta. Sotto il portico di via San Vitale, civico 114, è spuntato un murales dedicato a una delle personalità-simbolo più note della città: il cardinale Matteo Zuppi.

L’autore è lo street artist romano Mauro Pallotta, alias Maupal, noto soprattutto per il suo ’Superpope’, omaggio a Papa Francesco che nel 2014 era comparso sui muri del Rione Borgo nella capitale. Nel nuovo sticker dedicato a Zuppi ci sono numerose somiglianze con un altro ritratto di Bergoglio dello stesso autore, quello in cui Sua Santità giocava a tris e vinceva infilando tre simboli della pace. Lo stesso tris compare nella nuova opera che si trova sul muro di fronte alla Fondazione per le scienze religiose. Come mai questo parallelismo? "Per la grande somiglianza che c’è tra loro nell’umiltà e nel professare il cristianesimo in maniera alternativa", racconta l’artista. "Hanno anche la stessa valigetta con i ’valores’ e la stessa sciarpa rossoblù, solo che qui rappresenta i colori del Bologna. Tutto questo per dire che porta avanti gli stessi valori di Papa Francesco", spiega Pallotta.

E proprio come è riuscito a conoscere Bergoglio, dopo aver realizzato il suo murales, Maupal ha potuto incontrare per la prima volta anche il cardinale bolognese in occasione dell’inaugurazione di una mostra a Palazzo Pepoli. E gli ha donato una copia del suo disegno: "Mi ha dato l’idea di una persona semplice, umile e anche un po’ timida" ricorda Maupal, che aggiunge "col tempo ho capito che tutte le persone più grandi che ho incontrato sono sempre anche quelle più umili, lui è l’esatto ritratto di questo tipo di persone. È un mio punto di riferimento in campo religioso". Affermazione che colpisce perché pronunciata da un artista che si definisce "libero, credente anche se non praticante", che ha firmato opere dedicate pure a temi e personaggi non religiosi, anche se sempre incentrati sui problemi sociali e la pace. Pallotta lo spiega citando le parole de cardinale: "Proprio lui disse che l’amore verso il prossimo lo può dare anche chi non ha fede". Un messaggio che troviamo anche in quest’opera nata, racconta lo street artist, "il giorno in cui l’ho visto in tv mentre leggeva l’elenco dei nomi dei bambini morti a Gaza. Una scelta che ho reputato di una forza incredibile".