Zuppi in visita alle Aldini. Dialogo su pace e bullismo

"Alla fine dell’incontro i ragazzi erano entusiasti". L’incontro in Sala Sedioli a cui si riferisce il preside Pasquale Santucci è quello tra l’arcivescovo Matteo Zuppi e gli studenti dell’Iis Aldini Valeriani di via Bassanelli.

Un dialogo sulla violenza e sulla speranza perché, spiega Santucci, quest’ultima può essere "l’antidoto alla violenza che purtroppo riguarda anche la vita dei più giovani". Pronti con le loro domande i circa duecento aldiniani, per lo più del biennio perché più esposti a episodi di bullismo, hanno sottoposto il cardinale a un fuoco di fila tra interrogativi e curiosità. Tra loro c’era anche l’ex studente Fabio Gallo, uscito dal coma e rimasto sulla sedia a rotelle dopo essere stato investito nel 2023.

Si parte da domande come ‘Che cos’è la violenza? e ‘Dove la cogliamo intorno a noi’ per passare alle sue declinazioni: fisica, verbale, psicologica, l’intolleranza, l’emarginazione come forma di violenza. Dopodiché si passa alla speranza: ’Che cos’é? Quali gli esempi e come la si pratica?’.

Due ore intense seguite da un tour del cardinale ai laboratori di meccanica e di grafica per terminare in quello del Team "Avb Corse" dove gli studenti realizzano i prototipi di macchine da corsa in scala.

Infine un dono che riassume simbolicamente il senso della giornata: un portachiavi a forma di colomba, "simbolo di pace e speranza".