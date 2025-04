Zuppi incontra i preti. E si porta al Conclave l’icona della Madonna: "Papabile? Sono in apnea"

Carbutti

"Tranquilli, mi è apparso San Petronio e mi ha detto che non andrò via da qua fino a quando il Bologna non vincerà lo scudetto...". Matteo Zuppi parla ai sacerdoti nella ’sua’ Bologna e, in attesa di partecipare al funerale di Papa Francesco domani e poi ai lavori del Conclave, sceglie una battuta per dribblare le voci che lo vogliono in pole per il dopo-Bergoglio. L’occasione è la visita lampo in Curia per incontrare, come da programma, diaconi e sacerdoti delle parrocchie del centro città.

Un incontro dove non sono mancate le emozioni e pure un dono speciale: un’icona della Madonna di San Luca consegnata a Zuppi da portare nella Cappella Sistina. Una sorta di portafortuna, per non dimenticare Bologna, anche quando i giochi li faranno porporati e Spirito Santo. I sacerdoti non si sbilanciano nel tifo per "don Matteo", limitandosi a uno stringato "preghiamo per lui", ma c’è chi sottovoce ammette che il sogno di vederlo alle celebrazioni della Madonna di San Luca in abito bianco c’è...

Il cardinale, dalla sua, continua a mantenere il riserbo. E si lascia andare solo a una battuta: "Sono in apnea, peggio di Maiorca...", dice riferendosi al campione mondiale di apnea.

Un incontro programmato da tempo, ricorda la Chiesa di Bologna, durante il quale si è pregato per Papa Francesco ed è stata ricordata la sua figura e il suo insegnamento. Poi si è parlato della vita pastorale delle parrocchie e comunità del centro storico, pesente anhe il vicario monsignor Stefano Ottani. Con un fuori programma, come detto: un dono speciale all’arcivescovo, cioè l’icona da viaggio della Madonna di San Luca da portare con sé in Conclave. Un simbolo, quello della Vergine, caro a tutti i bolognesi, che entrerà nella Cappella Sistina nel momento del fatidico extra omnes. E, segno del tifo made in Bo, durante il summit coi preti, non sono mancati almeno tre applausi d’incoraggiamento.

Il cardinale, tra i "papabili" per il dopo Francesco, preferisce non parlare del futuro, mantenendosi in equilibrio tra Roma e Bologna. Se, infatti, nella sua veste da "don Matteo", in mattinata ha incontrato in via Altabella diaconi e sacerdoti delle parrocchie del centro, da presidente della Cei è andato a pranzo con Delpini, arrivato in Curia verso mezzogiorno. Paolo Castaldini, responsabile del servizi tecnici della Curia bolognese, l’uomo dei porporati visto che ha lavorato per Caffarra, Biffi, Manfredini, Poma, Lercaro e oggi Zuppi, non è sorpreso dell’incontro: "Qui in via Altabella di vescovi ne arrivano tutti i giorni...". Secondo i ben informati la visita di Delpini era prevista da tempo. Di certo, però, vista l’imminenza del Conclave (forse al via già il 6 maggio), sembra verosimile che Zuppi abbia voluto incontrare uno dei rappresentanti della più grande diocesi d’Europa prima di rinchiudersi con gli altri porporati nella Cappella Sistina.

Un modo, da capo dei vescovi, per sentire il ’polso’ della realtà ambrosiana visto che non avrà rappresentanza in Conclave, considerando che Delpini non parteciperà, non essendo cardinale. Terminato l’incontro, Zuppi nel pomeriggio è ripartito (in auto) per Roma.

Compatibilmente con gli impegni nella Capitale, incontrerà i giovani della diocesi di Bologna che si trovano in questi giorni nella Città Eterna per il Giubileo degli adolescenti e non è escluso che domenica sia di nuovo sotto le Torri per benedire il nuovo altare della Chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, a pochi passi dalla casa che fu di Lucio Dalla.