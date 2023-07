Zuppi in missione di pace in Usa: rosario a Bologna

Bologna, 17 luglio 2023 - Continua il lavoro del cardinale Matteo Zuppi per favorire la pace nella martoriata Ucraina: dopo i viaggi a Kiev e Mosca, l'inviato di Papa Bergoglio, e arcivescovo di Bologna, è sbarcato a Washington, dove domani prenderà forma la terza tappa della sua missione di pace: parlare con il presidente Joe Biden.

Il rosario a San Luca

L'annuncio di questo terzo viaggio è stato fatto un po’ a sorpresa dalla Santa Sede, ovvero quando già Zuppi era salito sull'aereo con destinazione Usa, ma l'Arcidiocesi di Bologna si è subito attivata per 'accompagnare' la delicata missione di pace di don Matteo con la preghiera: domani alle 22, al Santuario di San Luca, è stato organizzato un rosario. L'Arcidiocesi "si stringe nella preghiera attorno al suo arcivescovo", si legge in un comunicato, e i vicari generali convocano "tutti i fedeli domani alle 22 al Santuario della Madonna di San Luca per la recita del Rosario. La visita di Zuppi a Washington, specifica il bollettino della Santa Sede, "si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini".

Il percorso verso la tregua

La terza tappa di monsignor Zuppi appare sempre più come un concreto tentativo di costruire un percorso verso la tregua in terra ucraina. La missione durerá tre giorni, fino a mercoledì 19 luglio e avrá al centro dei colloqui, in particolare, la situazione dei bambini ucraini. Così come avvenuto in Ucraina e in Russia, il presidente dei vescovi incontrerá i vertici della diplomazia americana per fare il punto sul processo di mediazione che lo Stato pontificio ha avviato ormai oltre un mese fa, con il primo viaggio di Zuppi a Kiev.

Che il Vaticano non voglia escludere nessuno dalle "trattative" per la pace, lo aveva sottolineato anche lo stesso segretario di Stato, Pietro Parolin, rispondendo ad una domanda sull'eventuale coinvolgimento di Stati Uniti e Cina.

Le tappe della missione di pace

La missione di pace della Santa Sede ha avuto ufficialmente inizio il 5 giugno scorso, con la visita di due giorni di Zuppi a Kiev, dopo che il Papa circa un mese prima aveva anticipato nel viaggio di rientro dall'Ungheria l'intenzione di dare vita ad una mediazione per la pace. L'inviato di Francesco non solo incontrò il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ma fece visita anche in uno dei luoghi dell'orrore della guerra, in quelle fosse comuni di Bucha, teatro del massacro perpetrato dai russi a marzo 2022. Lo stesso Zelensky salutò con piacere la visita dell'inviato del Papa ma - spiegò - "poiché la guerra è sul nostro territorio, la formula per raggiungere la pace può essere solo ucraina". Tre settimane dopo, il presidente dei vescovi volò a Mosca, anche qui per una visita di due giorni, il 28 e 29 giugno. Nonostante un primissimo momento di stallo con le autoritá, Zuppi tornò in Italia con i "frutti della speranza" verso un percorso di pace. "Un canale di dialogo è stato aperto e c'è la disponibilitá a continuare il cammino e questo non era scontato", disse a tal proposito il vescovo cattolico di Mosca, monsignor Paolo Pezzi. L'inviato papale non incontrò Vladimir Putin, ma vide comunque Yuri Ushakov, assistente del presidente russo per gli affari di politica estera, e poi con Maria Lvova-Belova, commissario di Mosca per i diritti del bambino. Nel suo viaggio, Zuppi vide anche il patriarca Kirill con il quale parlò - in un incontro definito "molto cordiale" - delle "iniziative umanitarie che possano facilitare una soluzione pacifica". Di tutti gli incontri è stato messo al corrente papa Francesco, che non manca mai occasione per rinvigorire gli appelli per la pace. Ora il nuovo, importante, viaggio a Washington, con la speranza che anche dagli Stati Uniti possano aprirsi nuovi spiragli per la pace.