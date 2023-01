Zuppi: "Non abituiamoci alla guerra Questo è uno dei compiti dell’informazione"

’Comunicare e parlare con il cuore. L’informazione e la deontologia per la cura delle relazioni’ è stato il tema attorno al quale si è sviluppo il convegno dell’Unione cattolica stampa italiana che si è tenuto ieri all’Istituto Veritatis Splendor. È intervenuto anche il cardinale Matteo Zuppi che ha ricordato come l’informazione abbia un ruolo centrale in un tempo abitato dalla guerra. "È noto a tutti – ha spiegato l’arcivescovo e presidente della Cei – che la mancanza di libertà è nemica della verità e, quindi, anche l’informazione deve fare la sua parte nella ricerca di una pace vera che non sia una semplice tregua armata. Sicuramente non dobbiamo abituarci alla guerra e questo è uno dei compiti principale dei media". Al convegno ha partecipato anche Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna.