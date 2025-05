Zuppi non è Papa, il cardinale della ‘teneressa’ ora è al servizio di Prevost

Bologna, 8 maggio 2025 – Al servizio di Papa Prevost, Leone XIV, ci sarà il cardinale della teneressa. Può una parola definire un uomo?

Può racchiudere i mondi di un ragazzino di Roma (cresciuto negli anni del Boom economico, figlio di un giornalista e della nipote di un cardinale), di un prete di strada (arrivato da Trastevere e Torre Angela a mediare per la liberazione del Mozambico e poi tornato a Roma), di un arcivescovo giunto a sorpresa nel 2015 a Bologna (e in sella a una bici capace di ribaltare la grammatica di una città spesso schiava del bias Don Camillo-Peppone), di un cardinale nominato da Francesco alla guida dei colleghi italiani e, infine, di uno dei nomi che è stato fra i più suggeriti, agitati, branditi, scommessi e, perché no, sperati?

Sì, una parola può definire un uomo e quella parola è "teneressa". Una parola-mondo.

Campane a festa per il nuovo Papa

Matteo Zuppi la usò nel 2015 per presentarsi sotto le Due Torri e fu subito amore. Amore e rivoluzione. Basta poco perché un gregge riconosca, anche da lontano, il suo pastore, come notò il nostro Cesare Sughi. Basta un richiamo di quel pastore, abbastanza forte che si senta e abbastanza pacifico per non spaventare le bestie, perché l’intesa sia fatta. Basta, esattamente, quella parola, "teneressa", che il ‘nostro’ Don Matteo enunciò senza la zeta che, come si sa, i bolognesi non sanno dire specie nelle doppie, per stabilire che noi e lui, pecore e pastore, avremmo potuto camminare insieme. Non c’erano le "zeta", ma c’erano le "esse", anzi le "esszze", come dire, io sono uno di voi. E ora a camminare con lui sarà tutto il mondo.

Partendo da qui, da Bologna, da quel colpo di comunicazione che ha ribaltato gli schemi e che ora verrà applicato, in continuità con Francesco, a un nuovo galateo della chiesa: normalmente è il popolo che accoglie, qui è il pastore che lo fa. Cogliendo i fedeli nella loro intima dimensione, e i non fedeli nella loro visione di comunità. Eccola qui, la "teneressa".

Le foto dei dieci anni di Zuppi a Bologna

Torniamo a Matteo Maria, nato l’11 ottobre del 1955 a Roma. Matteo quinto di sei figli, figlio di Enrico (che fu a lungo direttore dell’Osservatore Romano) e di Carla, nipote di Carlo Confalonieri che servì con Papa Pio XI. Matteo frequenta il liceo Virgilio nella capitale, la scuola di David Sassoli ("Il compagno di banco che tutti avremmo voluto") e Francesco De Gregori. Matteo "romanista fracico" e Matteo che incontra, nel 1973, Andrea Riccardi, l’incontro della vita.

Matteo Zuppi 'tifoso' del Bologna dà il calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara nel 2016

Ecco poi Don Matteo. La Comunità di Sant’Egidio, il seminario, l’ordinazione nel 1981, gli accordi di pace per il Mozambico nel 1992, le parrocchie di Trastevere e Torre Angela.

Nel 2012 c’è poi Monsignor Matteo, vescovo ausiliare di Roma grazie a Benedetto XVI e il 27 ottobre 2015 la nomina bolognese per mano di Francesco, che poi lo crea cardinale nel 2019.

E quante affinità con Francesco, affinità che forse hanno pesato sull'esito di questo Conclave. Intanto la scelta di non vivere nel fasto del palazzo vescovile in via Altabella, nella dimora che ospitò un altro vescovo e poi Papa, Prospero Lambertini, Benedetto XIV. Don Matteo ha scelto la Casa del Clero di via Barberia, l’ospizio San Vincenzo De’ Paoli, dove trovano alloggio parroci in pensione, preti anziani, alcuni malati, in carrozzina, altri non più autonomi; oggi sono in 26, Zuppi compreso. Qui è stato visto ben poco durante il giorno: "Lavora tanto, è così impegnato. Di solito, si sveglia molto presto al mattino, esce prima delle 6, spesso va via in bicicletta, e rientra tardi, dopo le 23". Uno di famiglia. Un rifugio di "teneressa" dove ora Zuppi rientrerà con gioia.

E ancora l’attenzione agli ultimi. Le prostitute. "La donna non è un oggetto e l’amore non è possesso, questo lo diciamo sempre eppure non sembra possibile uscire da questo fenomeno. Dobbiamo tornare al cuore del problema e imparare ad amare in modo sano", disse Don Matteo sei mesi fa alla messa per Christina Tepuru, la giovane madre costretta a prostituirsi in strada e poi uccisa da un cliente che non voleva pagarla.

Matteo Zuppi con Papa Francesco in occasione della visita del Pontefice sotto le Due Torri per la celebrazione del X Congresso Eucaristico Diocesano il primo ottobre 2017

E poi i migranti: la visita di Bergoglio a Bologna iniziò proprio all’hub per stranieri di via Mattei. Soggiorno numero 3900003, ospite 7170001 Papa Francesco: con Zuppi a mettere il braccialetto giallo identificativo al Santo Padre c’era Tamba Ansumana, 31 anni, arrivato su un barcone nel 2014 e poi mediatore culturale al centro di accoglienza: "Uno di noi".

L’attenzione alla gente, dimostrata ogni anno nella sede del Carlino alla premiazione dei presepi della Diocesi di Bologna. Don Matteo e gli abbracci le risate, anche quando un parrocchiano lanciò un bestemmione per l’emozione di quella premiazione: "Cosa mi piace di qui, del presepe e delle vostre emozioni? La bellezza del divino, una dimensione spirituale che diventa umana – disse Zuppi –. Molti hanno iniziato a fare il presepe allargando la casa, con amici, in parrocchia o in luoghi anche diversi. Un bambino qualche giorno fa mi ha chiesto quante volte nascesse Gesù. Ma la verità è che il ricordo che fa rivivere. Voi raffigurate l’umanità". L'attenzione per il lavoro, come ha testimoniato - senza alcun timore e con la freddezza di alcune parti politiche- la vicinanza al Primo maggio dei lavoratori. Cardinale di tutti, ma con idee chiare, sempre lodate a sinistra, non così di frequente sul fronte opposto.

E’ questa la teneressa di Matteo Maria Zuppi, don Matteo. Come quella volta, in piazza Maggiore, che venne avvicinato da uno straniero che vendeva un giornale e gli raccontò di essere stato in carcere per aver venduto un grammo di marijuana. Il Cardinale gli diede tre euro. "Ho solo questi". Lui ne chiese cinque. "No, tieni questi. E ricordati quando vai a bere che non ti vada di traverso". Poco prima gli era stato chiesto: ma se diventassi Papa? Risposta: No, sono troppo pigro.