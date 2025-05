Zuppi, blitz oggi a Bologna: cosa ha fatto in città prima del Conclave

Bologna, 4 maggio 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi è passato a Bologna. Una mattinata di appuntamenti e incontri privati in giro per la città, prima del rientro intorno alle 13 in via Altabella nella sede della curia Arcivescovile.

Tempo di ulteriori colloqui, anche con i vicari generali della diocesi – monsignor Stefano Ottani e monsignor Giovanni Silvagni – prima dell'uscita alle 14.45 dal palazzo Arcivescovile.

A sinistra, l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. Parteciperà al Conclave per l'elezione del nuovo Papa dal 7 maggio, è tra i favoriti per la successione di Bergoglio

"Avete mangiato? Buon lavoro", ha detto ai cronisti uscendo dalla sede, seduto su una Volkswagen blu guidata da don Sebastiano Tori, segretario di Zuppi.

Una visita lampo sotto le Due Torri prima del rientro a Roma, probabilmente immediato, dove è impegnato nelle Congregazioni in vista del Conclave, che inizierà mercoledì 7 maggio.

Domattina alle 9 avrà una riunione chiave verso il successore di Papa Francesco. E tra i nomi, uno dei papabili, è proprio quello di Zuppi.

"Se lo vedessi affacciarsi da quella finestra su piazza San Pietro come nuovo Papa, ne sarei felice perché noi tutti conosciamo che persona è, ma anche un pò dispiaciuto perché non lo avremo più qui con noi. Intanto, il nostro compito di cristiani è pregare", è questo il sentimento di don Franco, comune agli altri preti, in tutto 25, che vivono alla Casa del Clero di via Barberia a Bologna, dove risiede anche l'arcivescovo Zuppi.

(ha collaborato Giovanni Di Caprio)