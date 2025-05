Zuppi: “Io Papa? Prima il Bologna vince lo scudetto”. Lepore: “Spero non ce lo portino via”

Bologna, 9 maggio 2025 – “In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia".

L'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, era stato dato dai bookmakers tra i favoriti per la successione al soglio di Pietro

Così il cardinale Matteo Zuppi ha scherzato con i giornalisti che lo hanno intercettato in via della Conciliazione poco prima dell'inizio della prima messa di Leone XIV. "Per principio il Papa è sempre bravo", ha risposto alla domanda sul nuovo Pontefice. Se seguirà le orme di Papa Francesco? "Sono ancora in apnea", ha detto, ripetendo quello che aveva assicurato ai giornalisti in una delle sue fughe a Bologna prima dell’inizio del Conclave.

La diocesi Bolognese, dunque, ora lo attende senza nascondere un pizzico di delusione che serpeggia anche tra i fedeli. “Almeno resterà a Bologna”, è la (magra) consolazione che ripetono i ‘fan’ di don Matteo, come lui ama farsi chiamare mentre sfreccia in bici per il centro.

Dieci anni di Zuppi a Bologna: le foto

Lepore: “Speriamo non ce lo portino via”

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, fa eco ai pensieri di molti bolognesi: “Attendiamo il ritorno di Zuppi, speriamo che torni presto e che non ce lo portino via", ha detto in attesa del ritorno in città del presidente Cei.

"Come lui sa – dice ancora Lepore – Bologna è molto felice di averlo come cardinale, come vescovo. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo, di dirgli che gli vogliamo bene e che per noi è un punto di riferimento".

Silvagni: non sempre si scelgono i migliori

"Non sempre scelgono i migliori". Così il vicario generale della Diocesi di Bologna, Giovanni Silvagni, risponde, con una battuta, a chi gli ricorda che la città nei giorni del Conclave ha fatto il tifo perché il cardinale Matteo Zuppi fosse eletto papa. “Per noi egoisticamente sarebbe stata una grande complicazione della vita perdere l'arcivescovo, organizzativa, affettiva e anche per tutto l'impulso che sta dando alla vita della nostra Diocesi'", spiega. "Ci rendiamo conto che sono tutte delle considerazioni molto superficiali rispetto alla grandezza della cosa che è accaduta: nel giro di 24 ore sono riusciti a tirare fuori dal cilindro un candidato che ha avuto un consenso quasi unanime, perché due terzi di 130 persone è un numero incredibile. Vuol dire proprio che c'è stata una convergenza che fa ben sperare", osserva il vicario generale. "C'è una grande speranza, insomma. Dicevamo un po' scherzando che, comunque fosse andata, ci andava bene. Le valutazioni che si fanno fuori sono assolutamente superficiali e alcune volte anche un pochino improprie, perché per fortuna le cose si muovono con delle logiche diverse, che prima di tutto rispettiamo, ma anche amiamo", conclude.

Papa Leone XIV, Bologna e la Madonna di San Luca

Il 14 maggio 2023 Robert Francis Prevost, ora papa Leone XIV, ha presieduto la messa in San Pietro a Bologna in occasione della discesa della Madonna di San Luca in città. "Monsignor Prevost ha detto che cercava una casa. E oggi ha trovato questa casa", così lo accolse Zuppi in quella circostanza. All’epoca non era nemmeno cardinale ed era arrivato in Italia, dal Perù, da pochi giorni.

Robert Francis Prevost, che ora è papa Leone XIV, celebrò la messa per la discesa della Madonna di San Luca a Bologna: era il 2023(foto di Elisa Bragaglia e Antonio Minnicelli, tratta dal sito della Chiesa di Bologna)

Prevost si disse molto contento di avere conosciuto la forte devozione dei bolognesi "che dà molta speranza. Penso che qui c'è un tesoro e che bisogna continuare con queste tradizioni", disse in un'intervista rilasciata a 12Porte, il settimanale della Curia bolognese. Dal pulpito in cattedrale, poi, il futuro Papa si concesse anche una nota più leggera e personale. "Devo farvi una confessione - sorrise Prevost prima di iniziare l'omelia - sono stato diversi anni come missionario e poi vescovo in Perù, nella diocesi di Chiclayo, dove il vescovo normalmente visita le parrocchie in macchina. Ma va ancora anche a cavallo. Ora da un mese sono stato richiamato a Roma. Quando sono partito dal Perù, mi chiedevo: dove troverò una comunità con tanta fede, devozione e celebrazione come si vive in Perù? Grazie a generosità di sua eminenza, il cardinale Zuppi, che mi ha detto: Venga a Bologna. Sono davvero contento e ringrazio tutti voi di poter celebrare questa bellissima festa".