Zuppi e i pellegrini da Bologna a Gerusalemme per la messa con Pizzaballa: “Siete coraggiosi”

Bologna, 13 giugno 2024 – "Siete coraggiosi, siate contagiosi". Ovvero, siate i primi di tanti pellegrini che tornano a visitare la Terra santa martoriata dalla guerra israelo-palestinese.

Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, accoglie a braccia aperte Matteo Zuppi, cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e i 160 pellegrini giunti oggi dall'Italia (in gran parte dal capoluogo emiliano, ma anche da altre città italiane).

La loro prima tappa è Gerusalemme, raggiunta sui pullman da Tel Aviv, lungo una strada che costeggia Ramallah ed è contraddistinta da un lato dal muro a difesa del territorio israeliano e dall'altra, all'opposto, dal filo spinato che delimita le zone palestinesi. Turisti pochi, traffico tanto: il viaggio si dilunga e le guide elencano le molte restrizioni con cui deve fare i conti quotidianamente chi vive da queste parti. Ma di questi tempi, oltre che negli spostamenti, si soffre per "chiusure, dolore e sofferenza".

E c'è tanta "paura". Dunque, "ringrazio Zuppi per questa iniziativa coraggiosa in un periodo in cui tutti hanno paura a venire. Organizzare un pellegrinaggio di solidarietà non solo con i cristiani ma con tutta la popolazione della Terra santa, con Israele e la Palestina, spero sia un gesto che venga ripreso anche da altri perché abbiamo bisogno della presenza di pellegrini, porta serenità e riporta la vita in tante famiglie senza lavoro da mesi". Il solo arrivare riporta "sorrisi e un po' di fiducia" anche se si sa benissimo che "non scoppierà la pace in questo momento terribile in cui gli unici segni che vediamo sono violenza e guerra. Ma abbiamo bisogno di vicinanza, ci dice che ci possiamo contare e ci sono tanti amici nel mondo".

E oggi "la Chiesa di Bologna rappresenta la Chiesa italiana". E' tanto, è poco? E' tanto in un periodo in cui "l'altro è colui di cui si ha paura", dice Pizzaballa. Gerusalemme, "città della pace", accoglie i pellegrini con storie di famiglie divise e alle corde. Per Pizzaballa e i religiosi Custodi, da Bologna arrivano un'icona, le croci di San Petronio e il Parmigiano ("La mortadella non era il caso...").

E lui assicura: "Quando la guerra finirà, e finirà, quando dovremo ricostruire, e ricostruiremo, ci ricorderemo di chi ci è stato vicino e diremo che la Chiesa italiana ci è stata vicina". Il primo atto del pellegrinaggio di pace è una messa al Getsemani, l'orto degli Ulivi dove Gesù fu tradito e consegnato; le letture ricordano quell'episodio e la capacità di affrontare un tradimento affidandosi, sembra quasi fatto apposta.

I frati custodi di Terra Santa ringraziano i pellegrini arrivati dopo mesi dopo "anni difficili": il Covid prima, la guerra dopo. "Dall'8 ottobre abbiamo sentito e visto un vuoto, speriamo - dicono anche loro- che presto riprendano i pellegrinaggi" dopo l'idea apripista nata a Bologna. "Speriamo che incoraggiate anche altri" a partire, insistono anche loro.