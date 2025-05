Zuppi, rebus sul futuro: ora non si esclude un ruolo in Vaticano

Bologna, 10 maggio 2025 – Don Matteo, il bolognese. Lo ripete anche lui, scherzando come aveva scherzato già qualche giorno fa: “Prima che diventi Papa io, il Bologna deve vincere lo scudetto”. E aggiunge: “Cominciamo dalla Coppa Italia: un aperitivo”. Un rapporto vero e sincero, quello tra il cardinale e la città che dieci anni fa simbolicamente l’ha adottato. Un amore emerso con forza anche in questi giorni di Conclave. La gioia e l’orgoglio di tutti i bolognesi che hanno accompagnato l’accostamento di Matteo Zuppi a nuovo Pontefice, però, ora sembrano sfociare lentamente nella paura paventata che l’arcivescovo possa essere trasferito in Vaticano. Magari a capo di un dicastero, ipotesi non esclusa con il nuovo corso Pontificato.

Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, questi giorni a Roma

Per ora il porporato è atteso di nuovo sotto le Due Torri domani – dopo l’incontro di oggi con il Papa appena eletto –, quando in Cattedrale alle 17.30 presiederà la messa di ringraziamento per l’elezione di Leone XIV a cui è invitata a partecipare tutta la città. Poi, domenica prossima, sarà nuovamente in Vaticano per concelebrare la messa di insediamento per l’inizio del ministero petrino. “Siamo contenti e ringraziamo il Signore per il dono del nuovo Papa, per il dono della grande bellezza della Chiesa che è emersa davanti agli occhi del mondo, che abbiamo vissuto e di cui abbiamo fatto esperienza anche in questi giorni”, le parole istituzionali del cardinale.

“Io Papa? No, non ci speravo”, commenta invece con ironia mentre viene intercettato a Roma, prima di aggiungere: “Sono ancora in apnea”.

Il timore di vederlo lontano da Bologna, insomma, si fa concreto. Non lo nasconde nemmeno monsignor Giovanni Silvagni, che rispetto all’elezione di Prevost commenta con una battuta emulando lo stile dell’arcivescovo: “Non sempre scelgono i migliori”. Il vicario generale poi non cela neanche un po’ di sollievo: “Per noi egoisticamente sarebbe stata una grande complicazione della vita perdere l’arcivescovo, organizzativa, affettiva e anche per tutto l’impulso che sta dando alla nostra Diocesi. Sono considerazioni superficiali rispetto alla grandezza di quanto accaduto e, scherzando, dicevamo che sarebbe andata bene in ogni caso. Per fortuna le cose si muovono con logiche diverse, che rispettiamo e amiamo”.

Anche Matteo Lepore confessa le proprie preoccupazioni: “Attendiamo il suo ritorno, speriamo che torni presto e che non ce lo portino via”. Tradotto: tutta la città avrebbe tifato per lui e per l’elezione a Pontefice. Ma, visto com’è andata, la volontà ora è quella di non doversi separare dal vescovo della teneressa.

“Come lui sa, Bologna è molto felice di averlo come cardinale, come vescovo – chiude il sindaco –: noi non vediamo l’ora di riabbracciarlo, di dirgli che gli vogliamo bene e che per noi è un punto di riferimento”.

Intanto, per conoscere il nuovo Papa, è già in piedi un viaggio andata e ritorno in pullman per Roma (aperte le pre-iscrizioni): lo organizza Petroniana Viaggi che, domenica 18, accompagnerà i fedeli alla celebrazione per l’inizio del nuovo Pontificato.