Zuppi: “Sicurezza sul lavoro non un lusso, ma un dovere. Ogni morto è una sconfitta per la società”

Bologna, 13 maggio 2025 – “Il lavoro è dignità”. Apre in questo modo Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna oltre che presidente della Cei, il suo intervento al convegno ‘Sicurezza sul lavoro: insieme con responsabilità’, all’interno della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.

Ritornato in città, “dove ha ritrovato tanto affetto ”, Zuppi si è prima intrattenuto con gli studenti fuori dall’Aula Magna e ha poi ascoltato gli interventi che lo hanno preceduto e seguito: “La sicurezza sul lavoro non è un lusso, è un dovere ed è parte integrante della cura delle persone – sottolinea Zuppi, citando l’enciclica ‘Fratelli Tutti’ di Papa Francesco – Ogni morto sul lavoro è una sconfitta per l’intera società”.

Zuppi su Bergoglio

Il cardinale, da sempre attento a questi temi, ha poi alzato la voce: “La retorica fatta di fronte a tutti questi morti sul lavoro è fastidiosa. Non saremo mai soddisfatti fino a quando non avremo risposte convincenti". L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro con il patrocinio del dipartimento di Ingegneria industriale dell’Unibo e il contributo di Nier. Zuppi, inoltre, ha ricordato anche Papa Francesco: “Mi fanno arrabbiare coloro che definiscono Bergoglio un Papa sociale e non spirituale. Egli è stato molto spirituale e proprio per questo fortemente sociale, sono due cose che vanno a braccetto”. Dopo aver ricordato alcune persone morte sul lavoro negli scorsi anni, Zuppi ha sottolineato l’importanza di “formazione e prevenzione”, perché tutti i giorni “siamo di fronte a un bollettino di guerra di morti sul lavoro, ricordando anche tutte le persone invalide”, ha detto.

La testimonianza di Monica Michielin

Non solo. “Il punto di partenza di questa riflessione”, sottolinea il cardinale, sono le parole di Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, ragazzo di 23 anni vittima sul lavoro il 29 aprile 2021 a Montebelluna. “Mattia è stato ucciso sul colpo da un carico di impalcatura che si è sganciato da una gru più vecchia di lui. Da quel momento non abbiamo più una vita”, racconta commossa Michielin. Allora “cosa possiamo fare di più sulla sicurezza sul lavoro?”, si domanda Paolo Dall'Olio, pastorale del Lavoro dell’Arcidiocesi. Tenta di dare una risposta Alessandro Alberani, direttore logistica etica di Interporto Bologna Spa, che ha presentato il manifesto ‘Insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro’: "Pensiamo che solo unendo tutti gli attori coinvolti si possa fare qualcosa - spiega Alberani -, partendo dalle normative, dalla formazione, dalle nuove tecnologie, dal ruolo degli enti e delle parti sociali”, conclude.