Zuppi recita il Te Deum in San Petronio: “Continuiamo a chiedere speranza e pace”

Bologna, 31 dicembre 2023 – Il cardinale Matteo Zuppi ringrazia il Signore per l'anno appena trascorso recitando la preghiera del Te Deum nella Basilica di San Petronio. E' stato un anno complicato dove alcuni focolai di guerra si sono riaccesi, mentre altri non si sono spenti.

E' stato anche un anno in cui l'arcivescovo di Bologna è stato inviato da papa Francesco come messaggero di pace in Ucraina e in Russia con due appendici importanti nelle due superpotenze CIna e Usa.

Incontri che un risultato lo hanno portato, dato che grazie a questa mediazione alcuni giovani ucraini rapiti sono tornati in patria, "Questa celebrazione dell'ultimo dell'anno - spiega Zuppi - è sempre accompagnata da un sentimento di tristezza per le tragedie che coinvolgono i popoli e che capiamo ancora di più quando si mescolano a quelle personali. Non ringraziamo perché va tutto bene, anzi continuiamo a chiedere speranza e pace nel nuovo anno che verrà sapendo quanto siano necessarie. Ringraziamo perché tutti i nostri giorni si aprono con la presenza di Dio, un Padre che non ci lascia soli in balia delle angherie dei prepotenti che ci fanno sentire perduti nella nostra debolezza. Ringraziamolo personalmente e insieme perché non siamo una folla anonima e neppure un pezzo diviso di questa città degli uomini. Non assecondiamo i gesti di esclusione e di offese, ma lavoriamo per essere una comunità dove nessuno resta indietro. Guai se non ci impegnassimo per un modo migliore: la pace è la vittoria di tutti".

Presenti le principali autorità cittadine militari e civili, hanno partecipato alla funzione il senatore Pier Ferdinando Casini e l'assessore Massimo Bugani in rappresentanza del comune di Bologna.