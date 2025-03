Zuppi: "Un racconto umano"

"Il vostro giornale ha 140 anni: avete una grande capacità di rinnovarvi e mi aiutate a capire questa realtà. Ancora tanti anni di vita al il Resto del Carlino". Così, il cardinale Matteo Zuppi ha fatto i suoi auguri in un video-messaggio. Zuppi ricorda la prima volta che acquistò il Carlino ("Ero a Roma e si era appena sparsa la notizia del mio arrivo sotto le Due Torri") e si concentra sui compiti dell’informazione: "Una delle sfide più importanti è non mancare mai di rispetto, non creare pregiudizi, non rinunciare mai al carattere di umanità". Infine, un pensiero per la città, "luogo di relazione e incontro, attitudine resa fisica dai portici. Questa è Bologna e questo è il vostro quotidiano, che ce la fa conoscere e che ci fa comunicare tra di noi".