Zuppi, visita in Sinagoga: "Siamo uniti per la pace"

A un mese esatto dalla strage compiuta da Hamas nel sud di Israele, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato la sinagoga. La Chiesa petroniana condanna tutte le discriminazioni senza alcuna eccezione. "L’antisemitismo – spiega l’arcivescovo – non è un problema solo per gli ebrei, ma lo è per tutti. Combattere le violenze è importantissimo, tanto più quando ce ne sono tante, troppe, ingiustificate, che devono finire. L’appello del Papa sul cessate il fuoco è chiarissimo e tutti devono combattere la violenza. È il vero modo con cui si combatte qualunque pregiudizio e pretesto. Dobbiamo avere una grande fermezza nel cercare subito il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, e garantire le cure, tutti gli approvvigionamenti con la sofferenza grandissima che c’è a Gaza".

L’invito per partecipare a questo incontro è arrivato dal presidente della comunità ebraica Daniele De Paz. "Abbiamo fortemente voluto questo momento – prosegue Zuppi –, perché non si lasci mai crescere qualsiasi inaccettabile seme di antisemitismo: quello che è successo il 7 ottobre ha inorridito il mondo e non ha nessuna giustificazione. Dobbiamo tutti avere la forza e il coraggio per trovare e perseguire soluzioni alte, che facciano tesoro di questa sofferenza, perché non avvenga mai più". Le comunità cristiana, ebraica e islamica si stanno confrontando per organizzare un momento comune in cui chiedere insieme il cessate il fuoco e la pace. "Vogliamo sia un momento di grande unione – afferma De Paz –. Non dobbiamo fare quello che stiamo vedendo in città e piazze come la nostra, ossia cortei contro o a favore di qualcuno. Non siamo nella curva di uno stadio, siamo cittadini che esprimono la volontà e la necessità di pace. Ho sentito Yassine Lafram (che guida la comunità islamica bolognese): la sua non è una posizione semplice, così come non lo è la mia, ma il desiderio di vivere in concordia con le altre comunità della città deve prevalere". Armonia che rischia di essere rotta da esternazioni antisemite. "Non si può avere paura di vivere nella propria città. Gli ebrei italiani vivono nelle loro città e contribuiscono alla vita sociale. Non possiamo avere paura di girare per le strade o di girare col capo coperto per chi gira col capo coperto. Apparteniamo a una società che accetta la differenza culturale nel proprio Paese, da questo dobbiamo sentirci tutelati". Con il cardinale, il vicario per la sinodalità monsignor Stefano Ottani e don Andres Bergamini, responsabile dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo, e Marco Moshè Del Monte, ministro di Culto della comunità ebraica bolognese.

Massimo Selleri