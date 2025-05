È nata una stella ad Affari tuoi? Chi è Andrea Nadalini, concorrente bolognese

Bologna, 30 maggio 2025 – È appena arrivato dietro al bancone del game show più famoso d’Italia e ha già infranto tanti cuori: si chiama Andrea Nadalini, ha 35 anni ed è il concorrente di ‘Affari Tuoi’ per l’Emilia-Romagna.

Il giovane è stato presentato dal conduttore Stefano De Martino nell'appuntamento andato in onda mercoledì 28 maggio e continuerà a giocare finché il suo nominativo non sarà sorteggiato per partecipare alla difficile lotteria dei 300mila euro.

Viene da Bologna e, nella vita, si occupa di parafulmini. A pochi minuti dal suo ingresso, sui social si sono accumulati centinaia di commenti di apprezzamento nei suoi confronti, soprattutto da parte del pubblico femminile.

Ma chi è Andrea Nadalini?

Oltre alle sue origini bolognesi, del nuovo concorrente di ‘Affari tuoi’ sappiamo che la sua professione è legata all’installazione di parafulmini, come ha spiegato lo stesso ‘pacchista’ nella puntata di esordio. Qualcosa in più si può scoprire grazie, naturalmente, ai social network: su Instagram è presente con il nickname "nadalo90" e conta un migliaio di follower.

Dalla sua bio apprendiamo che è un giocatore di football americano e milita negli Estra Guelfi Firenze, società sportiva iscritta all'Italian Football League. Alla passione per lo sport – sui social lo si vede impegnato anche in sessioni di sci sul monte Cimone, nonché in palestra e in trekking sulle Dolomiti – Andrea Nadalini affianca quella per i viaggi: si vedono post da Taiwan, dalla Giordania, da Londra e Parigi e persino dal monte Fuji, la cima più alta e iconica del Giappone, originata da un’attività vulcanica.

Fidanzato sì o no?

Quanto alla sua situazione sentimentale, non si sa se sia fidanzato o meno: fino a circa due anni fa, pubblicava spesso foto in compagnia di una ragazza di nome Giorgia, ma non è chiaro se, attualmente, i due siano assieme.

Quel che è certo è che ama circondarsi di amici, con i quali condivide la passione per i viaggi, puntualmente documentati anche dalla pagina Instagram “The italian odyssey”, gestita dall’intero gruppo.

Non resta, allora, che continuare a seguire il programma – campione di ascolti di Raiuno per la stagione che sta per concludersi – per conoscere altri dettagli sulla vita privata del concorrente bolognese. L’augurio è che anche la dea bendata sia dalla sua parte nella fatidica serata finale, che metterà fine, come da regolamento, alla sua avventura da ‘pacchista’.