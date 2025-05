“Quella scelta fatta per amore”. Agnese Pini e le domande di tutti

Bologna, 27 maggio 2025 – Agnese Pini aveva tredici anni quando, aprendo per caso un vecchio album in un cassetto di casa, scoprì che suo padre era stato un sacerdote: don Pini. Da lì nacquero dubbi, domande, un’identità da ricostruire.

Ventisei anni dopo, la direttrice di QN-il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! ha trasformato quel percorso in un libro edito da Garzanti, il suo secondo: ’La verità è un fuoco’. Presentato ieri al Mast nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’, in dialogo con lo psicoanalista Stefano Bolognini, Pini ha raccontato la forza, il dolore e la rinascita seguiti a quella “verità di fuoco”.

Così come nel libro è centrale la figura del ’Dottor F.’ – lo psicoanalista a cui affida i suoi interrogativi – anche nel confronto con Bolognini emerge la profonda dimensione psicologica del racconto. “Non potevo scrivere un libro su mio padre senza prima dirlo a mio padre, ma non ci riuscivo”, racconta Pini. Da questa difficoltà nasce il percorso di analisi, cuore del libro, che lei stessa definisce “una lunga seduta psicoanalitica”.

“È una doppia ricerca: esterna, sul passato dei genitori, e interna, sul senso della propria esistenza – spiega Bolognini – un’indagine che tocca domande fondamentali: Perché sono al mondo? Da dove sono nata? Che rapporto ho con le mie radici? Crescendo, Pini sente il bisogno di conoscere davvero suo padre, e lo fa anche recandosi nei luoghi del suo passato, ricostruendo i pezzi mancanti con testimonianze e incontri”.

Agnese Pini condivide con il pubblico del gremito Auditorium anche la sua incredulità iniziale: “Pensai subito ‘Non voglio che mio padre sia un prete, vorrei un padre normale, come tutti gli altri’, perché a tredici anni si desidera solo essere conformi”. Quel rifiuto iniziale però si trasforma, nel tempo, in un desiderio di comprensione: “Sentivo il bisogno di rispondere alla domanda chiave: perché mio padre ha lasciato tutto? Perché ha abbandonato una vocazione che sentiva così forte? La risposta, che può sembrare banale, ma che per me non lo è stata affatto, è che lo fece per amore di mia madre. Non una tentazione, come spesso si dice incolpando la donna di essere ‘tentatrice’, ma un amore profondo. E quindi ora, con questo libro, ho potuto dire ai miei genitori che ’sì, adesso a quarant’anni l’ho capito: vi siete scelti per amore’.”