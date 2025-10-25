Alessandro Gassmann, set in piazza Maggiore

Bologna, 25 ottobre 2025 – Alessandro Gassmann è in città. Da un po’ di giorni lo si vede in vari posti e c’è chi si chiede cosa faccia qui. Dal ristorante Via con me ai Giardini Margherita, da via Mascarella a piazza Maggiore, la curiosità cresce. Da quel che si vocifera, l’attore è sotto le due Torri per una produzione, molto probabilmente una storia a tema sportivo. Il titolo, infatti, da quanto si sa, è Campioni. Di certo, in attesa di saperne di più, il set in questi giorni si può avvistare in diversi punti della città: ieri pomeriggio ad esempio, era facile imbattersi in telecamere e operatori proprio in piazza Maggiore.

Gassmann era infatti impegnato in alcune riprese proprio in uno dei bar sotto il Palazzo del Podestà: seduto a un tavolino, la presenza dell’attore ha incuriosito diversi passanti. Altre scene sono state previste ai Giardini Margherita, dove ieri era in vigore anche un’ordinanza del traffico ad hoc. Ancora una volta la nostra città à dunque il luogo scelto dalle produzioni per girare film e serie. Uno degli ultimi registi, nel cuore dell’estate, a puntare su Bologna era stata Caroline Link, firma tedesca d’eccezione, che nel 2001 vinse il premio Oscar per il miglior film straniero con ‘Nowhere in Africa’. Molte delle riprese, in quel caso, si erano snodate fra zona universitaria e Castiglione.