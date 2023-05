Alopecia, a Bologna scatti d’autore per raccontare la malattia

Bologna, 25 maggio 2023 – Un progetto fotografico, innovativo e sperimentale, in cui dodici persone affette da alopecia areata, totale e universale invitano il pubblico ad avvicinarsi alla loro immagine, profondamente modificata dall’alopecia, attraverso un gioco empatico e coinvolgente che vuole rendere più sensibile lo sguardo collettivo.

E’ la mostra ‘Mettiti nei miei panni’ con gli scatti di Andrea Brintazzoli, organizzata dall’associazione Sensibilizzazione alopecia aerata (Asaa). All’inaugurazione, sabato 27 maggio, alle 17,30 alla Scuderia Future Food Living Lab di piazza Verdi, sarà presente anche la vicesindaca Emily Clancy.

I ritratti dei volti senza capelli mirano a dare visibilità all’alopecia, affinché sia riconoscibile, nominabile, legittimata nella sua esistenza come vera e propria patologia, e non solo come disagio estetico, e perciò portata all’attenzione che merita al fine di sensibilizzare la comunità nella sua interezza e le istituzioni.

Il mancato riconoscimento della stessa come malattia rara, insieme alla forte influenza dei canoni estetici convenzionali che la società odierna ci impone, rendono infatti spesso doloroso il percorso personale di adattamento e di accettazione della propria immagine che questa patologia richiede.

L’esposizione è visitabile fino a sabato 3 giugno.